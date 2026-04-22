Femicidio en Puente de la Unidad Nacional: la pareja tenía procesos legales y profesiones en común

Publicado por Miguel Párraga Creado: Actualizado:

Lo que se sabe La hipótesis preliminar de que la muerte violenta de la mujer no estaría vinculada con sus labores como funcionaria de la Agencia de Tránsito de Durán.



En los registros de la Función Judicial y de la Fiscalía quedaron tres procesos en los cuales constaba la pareja. Sin embargo, las causas no prosperaron.



En enero de 2024, la pareja fue indagada por estar presuntamente implicada en el delito de lesiones. Sin embargo, la causa finalmente fue archivada.

El feminicidio y posterior suicidio que firmaron el final de Solange Arellano y Ecuador Castro Vásquez estremecieron la ciudadanía. La acción violenta del servidor policial, quien acribilló a su esposa y luego se quitó la vida a tiros, continúa bajo investigaciones policiales, para determinar qué lo impulsó a tan cruentas acciones.

El caso ocurrió la mañana del lunes. El general Walter Villarroel, jefe policial de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), confirmó que Castro asesinó a la ciudadana en el puente de la Unidad Nacional y luego se dirigió hacia la vivienda de su madre, en la parroquia Pascuales, para acabar consigo mismo usando un arma.

La hipótesis preliminar de que la muerte violenta de la mujer no estaría vinculada con sus labores como funcionaria de la Agencia de Tránsito de Durán (ATD), así como la autoridad de su propio cónyuge en el hecho, dejan abierta la posibilidad de aparentes razones personales o sentimentales en este suceso.

Lo que los unía a los fallecidos

La vida de la pareja estuvo marcada por coincidencias y procesos judiciales en común, según registros públicos. Además de la relación afectiva que mantenían, Castro y Arellano compartían una misma profesión.

El hombre, además de haber pertenecido a las filas de la Policía Nacional y alcanzar el grado de sargento segundo, se graduó como abogado de la República en el año 2021, en una universidad privada ubicada en Guayaquil.

Solange cursó la misma carrera en el mismo centro de estudios superiores, graduándose de abogada durante el siguiente año (2022).

Castro continuó su formación académica y profesional, obteniendo una maestría en Derecho Constitucional en 2023, en otra universidad. En tanto que Arellano contaba con una certificación en maquillaje válida desde el año 2024.

Escenario. La Unidad Nacional fue el escenario del asesinato de Solange Arellano, que circulaba en un vehículo.CHRISTIAN VINUEZA

Procesos judiciales compartidos

En los registros de la Función Judicial y de la Fiscalía quedaron tres procesos en los cuales constaba la pareja . Sin embargo, las causas no prosperaron.

En enero de 2016, Arellano presentó una denuncia en la Fiscalía contra un inquilino por intimidación. La mujer señaló que ella y su cónyuge, el sargento Castro, fueron amenazados por el sujeto implicado.

En enero de 2024, la pareja fue indagada por estar presuntamente implicada en el delito de lesiones. Sin embargo, la causa finalmente fue archivada.

En cambio, en junio de 2024 una mujer denunció a Castro y Arellano por intimidación. El denunciante argumentó que ambos supuestamente fueron a buscarla a los exteriores de su vivienda, ubicada en una urbanización, ingresando al conjunto residencial sin autorización.