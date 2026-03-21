Cortes de luz en Ecuador por toque de queda: provincias afectadas este fin de semana

Los cortes de energía eléctrica en Ecuador se reportaron este fin de semana en medio del toque de queda, según reclamos de usuarios en la plataforma X dirigidos a CNEL EP. Ciudadanos de distintas provincias denunciaron interrupciones prolongadas del servicio, fallas de voltaje y falta de respuesta oportuna. Los mensajes evidencian una afectación simultánea en zonas urbanas y rurales. La situación generó preocupación por seguridad, daños en electrodomésticos y afectación a actividades económicas.

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En Guayaquil, moradores de la urbanización Ciudad del Río 2 alertaron sobre la falta de electricidad en horas cercanas al toque de queda. “Por favor su pronta ayuda ya que a las 11 es el toque de queda y tenemos preocupación sin luz”, escribió una usuaria. La queja refleja la incertidumbre de familias que quedaron sin suministro en momentos críticos. También se menciona la necesidad de atención urgente por parte de la empresa eléctrica.

Otro reclamo provino de la urbanización La Perla, donde residentes aseguraron que “seguimos sin luz la mitad de la urbanización… ya 2 horas, favor atender”. La interrupción parcial del servicio evidenció fallas en sectores específicos dentro de una misma zona. Usuarios señalaron tiempos prolongados sin solución. La molestia aumentó por la falta de información clara sobre el restablecimiento.

Provincias con reportes de cortes de luz en Ecuador

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En Bastión Popular, también en Guayaquil, un usuario reportó que un rayo habría provocado la caída del servicio eléctrico. “Estamos sin luz… cayó un rayo en la tarde, por favor vengan a resolver el problema”, indicó. Este tipo de incidentes refuerza la hipótesis de fallas asociadas a eventos climáticos. Sin embargo, los usuarios reclaman rapidez en la atención técnica.

En la parroquia Guale, ciudadanos denunciaron ausencia total de energía eléctrica. “Por favor ayúdennos… no tenemos energía eléctrica”, señala uno de los mensajes dirigidos a CNEL EP. La falta de suministro en sectores rurales complica aún más la situación. La población exige respuestas inmediatas ante la falta de servicios básicos.

Desde Lago Agrio, en el barrio Esmeraldas Libre, también se registraron reclamos por la falta de atención. “Nadie contesta ese teléfono, estamos sin energía”, escribió un usuario. La queja apunta no solo al corte de luz, sino a la dificultad para comunicarse con la empresa. Esto incrementa la sensación de abandono en zonas alejadas.

Reclamos por daños y variaciones de voltaje

En Santa Elena, específicamente en Olón, usuarios reportaron cortes de al menos dos horas. “No tenemos luz desde hace 2 horas… están dañando turismo”, advirtieron. El impacto económico fue una de las principales preocupaciones expuestas. La actividad turística se ve directamente afectada por la falta de electricidad.

Otro problema recurrente es la variación de voltaje, reportada por usuarios que aún cuentan con servicio eléctrico. “Hay mucha variación de voltaje… está dañando nuestros artefactos”, denunció una ciudadana. Este tipo de fallas genera pérdidas materiales en los hogares. Además, se cuestiona la estabilidad del sistema eléctrico.

En Quito, en el sector de la avenida Simón Bolívar, también se registraron reclamos por posibles cortes programados. “Si van a cortar la energía al menos digan los horarios”, exigió una usuaria. La falta de información previa es uno de los puntos más criticados. Los ciudadanos piden planificación y comunicación clara.

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