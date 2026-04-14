Policentro renueva su plazoleta central y se alista para sus 50 años

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

El tradicional Policentro da un nuevo paso en su proceso de renovación. Este lunes 13 de abril de 2026, el centro comercial inauguró su remodelada plazoleta central, un espacio que no solo cambia de imagen, sino que refleja una estrategia más amplia para mantenerse vigente de cara a sus casi 50 años de historia.

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La intervención responde a un estudio de mercado que recogió la opinión de visitantes de distintas generaciones, desde jóvenes hasta adultos mayores. El mensaje fue claro: el público pedía espacios más cómodos para permanecer, reunirse y compartir, así como una actualización en la experiencia general del centro comercial, indicó a Diario EXPRESO Emilio Oneto, administrador de Policento..

Policentro crea espacio coworking gratis

Con ese insumo, la administración ejecutó una serie de cambios que van más allá de lo estético. Uno de los primeros fue la renovación total del sistema de aire acondicionado, clave en medio de las altas temperaturas de la ciudad. Luego, se incorporó un área de coworking gratuita, denominada “Poliworking”, pensada para quienes buscan un lugar para estudiar o trabajar dentro del centro comercial, dijo Oneto.

El proyecto más visible, sin embargo, es la transformación de la plazoleta central. La estructura fue rediseñada para optimizar el uso del espacio, sin ampliarlo, pero haciéndolo más funcional. La antigua cúpula fue reemplazada tras más de dos décadas de uso, y el entorno ahora integra vegetación, mobiliario contemporáneo y una estética más alineada con tendencias sostenibles.

La renovación también ha impulsado a los locales comerciales a actualizarse. Marcas y servicios ubicados alrededor de la plazoleta han iniciado procesos de modernización, en línea con la nueva imagen del centro comercial.

Policentro el primer centro comercial en Guayaquil

Pero la apuesta no es solo hacia adelante. Durante la inauguración, también hubo espacio para la memoria. Una placa conmemorativa, que reconoce a quienes hicieron posible la construcción del primer centro comercial de Guayaquil, fue reubicada en un punto visible. Junto a ella, una piedra extraída de la cimentación original simboliza el aporte colectivo que dio origen al lugar.

De cara al futuro, los planes continúan. Entre los próximos pasos está la remodelación de otras áreas internas y locales emblemáticos, que prevé una intervención integral en los próximos meses.

Con 47 años de trayectoria, Policentro se prepara para llegar a sus bodas de oro. La estrategia no apunta necesariamente a crecer en tamaño, sino a mantenerse actualizado, funcional y conectado con las nuevas dinámicas de consumo. La renovada plazoleta es, por ahora, la carta de presentación de ese camino.