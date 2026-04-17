Pescadores marchan en Guayaquil: piden que baje precio de diésel

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Cientos de pescadores marcharon desde la avenida Simón Bolívar y 9 de Octubre hasta la Gobernación del Guayas, reclamando por el alza del precio del diésel.

Desde el 12 de abril de 2026, como efecto del conflicto en Medio Oriente, los combustibles se encarecieron y, por eso, el galón de diésel pasó de 2,75 a 4,75 dólares.

George Pinto, presidente de la Asociación de Armadores Pesqueros de Manta, dijo a Diario EXPRESO que a la marcha han llegado líderes de todo el perfil costero de Ecuador. “No podemos pagar un precio tan alto. Solicitamos que el Gobierno ponga al mismo precio el diésel para la pesca y para el transporte terrestre”, dijo.

Los pescadores solicitaron la presencia del ministro de Agricultura, Juan Carlos Vega, o de un representante. Pero, según Pinto, nadie los atendió de esta cartera de Estado.

Reunión en la Gobernación

Entonces, empezaron a caminar hasta la Gobernación del Guayas y allí un grupo de líderes de los pescadores ingresó a conversar con la autoridad.

“Queremos que el gobernador del Guayas sea el nexo para tener un diálogo directo con el presidente Daniel Noboa”, precisó Pinto.

Según los líderes presentes, las marchas y los reclamos van a continuar hasta que los precios del diésel sean iguales para todos.

Se estima que, al pie de la Gobernación del Guayas, este viernes 17 de abril, hay más de 500 pescadores vestidos de blanco y con crespones negros. Para ellos, es un símbolo de que se está “matando” al sector pesquero con un diésel tan caro.

La marcha empezó a las 09:00 y, hasta las 10:00, todavía provoca el cierre de la avenida Simón Bolívar. La reunión con el gobernador aún continúa.