Calendario de pagos del Bono de Desarrollo Humano mayo 2026: fechas por cédula

Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

El Gobierno de Ecuador mantiene la entrega mensual del Bono de Desarrollo Humano (BDH), dirigido a hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. En mayo de 2026, el sistema de pagos continuará organizado por el último dígito de la cédula, un mecanismo que busca evitar aglomeraciones y ordenar la atención a nivel nacional.

El acceso al pago está definido por un cronograma fijo que se repite cada mes. Lo que quiere decir que puede retirar su dinero únicamente en las fechas que coincidan con el número final de tu documento de identidad:

Si tu cédula termina en 1: Cobras los días 1, 11 o 21 del mes.

Si tu cédula termina en 2: Cobras los días 2, 12 o 22 del mes.

Si tu cédula termina en 3: Cobras los días 3, 13 o 23 del mes.

Si tu cédula termina en 4: Cobras los días 4, 14 o 24 del mes.

Si tu cédula termina en 5: Cobras los días 5, 15 o 25 del mes.

Si tu cédula termina en 6: Cobras los días 6, 16 o 26 del mes.

Si tu cédula termina en 7: Cobras los días 7, 17 o 27 del mes.

Si tu cédula termina en 8: Cobras los días 8, 18 o 28 del mes.

Si tu cédula termina en 9: Cobras los días 9, 19 o 29 del mes.

Si tu cédula termina en 0: Cobras los días 10, 20 o 30 del mes.

Una vez habilitado el pago, el beneficiario puede cobrar en fechas posteriores dentro del mismo mes en cualquier punto autorizado.

Dónde cobrar el Bono de Desarrollo Humano en Ecuador

El retiro del dinero se puede realizar en miles de puntos a escala nacional. Entre las opciones más utilizadas están:

Corresponsales no bancarios

Establecimientos como Banco del Barrio o Mi Vecino

Otros puntos de pago autorizados

Este sistema permite acceder al bono cerca del domicilio, sin necesidad de acudir a una entidad bancaria. Para retirar el dinero, debe cumplir con condiciones básicas como presentar la cédula original, acudir personalmente (el trámite es gratuito), no se aceptan copias del documento y no está permitido el cobro por terceros.

Cómo saber si es beneficiario del bono del MIES

El Estado determina a los beneficiarios a través del Registro Social, con base en información oficial y criterios técnicos. No es necesario realizar inscripciones externas ni pagar a intermediarios. Para verificar su estado:

Ingrese a desarrollohumano.gob.ec

Seleccione “Consulta de usuarios de bonos y pensiones”

Introduzca su número de cédula y código dactilar

Consulte su punto y fecha de pago

Recomendaciones de seguridad para cobrar el BDH

Para evitar fraudes o inconvenientes, utilice únicamente los canales oficiales del MIES, no pague a tramitadores, mantenga actualizados sus datos en el Registro Social.

El sistema de pagos escalonados, según han explicado las autoridades, no solo organiza la entrega del bono, sino que también reduce riesgos de fraude y mejora la atención en los puntos de cobro.