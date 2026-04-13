Arroceros inician la cosecha de invierno con la preocupación de no tener compradores

Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Menos producción por clima extremo: Las inundaciones y la sequía reducirán la cosecha de arroz en cerca de un 20 %, con una pérdida estimada de 95.000 toneladas

Hay arroz, pero no compradores: Pese a la menor producción, las piladoras no están comprando o pagan por debajo del precio mínimo, debido a problemas para exportar el excedente anterior.

Conflicto con Colombia complica el mercado: Las sobretasas y restricciones comerciales han frenado las exportaciones, afectando la comercialización del arroz y golpeando a los productores.

Pese a que la cosecha de invierno de arroz será menor por los efectos del clima, los agricultores denuncian que no hay quién compre el producto. La situación es crítica para los productores del grano.

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“En esta cosecha habrá menos arroz y, pese a eso, las piladoras no quieren comprar y, si alguna lo hace, paga por debajo del precio mínimo de sustentación”, dijo a Diario EXPRESO Adriano Ubilla, presidente de la Asociación de Productores de Ciclo Corto de Los Ríos.

Habrá un 20 % menos de la cosecha, detalló José Luis García, coordinador de la Defensa de los Agricultores.

García explicó que, por las inundaciones registradas al inicio de 2026, se calcula que se perdieron 50.000 toneladas y, por la sequía actual, la merma es de otras 45.000 toneladas, lo que implica una reducción de aproximadamente 95.000 toneladas.

Normalmente, en la cosecha de invierno se recogen unas 400.000 toneladas de arroz; ahora será entre 305.000 y 320.000 toneladas. “Esto no implica que habrá escasez en el mercado nacional; lo que pasará es que no existirá producto para exportar”, indicó García.

La sobretasa complicó la situación

Los arroceros señalaron que la situación es paradójica porque, por un lado, habrá menos arroz, pero, por otro, en este momento las piladoras no quieren comprar el producto. Al parecer, no han logrado exportar el excedente de la cosecha anterior debido al conflicto comercial entre Ecuador y Colombia.

Los agricultores señalaron que la situación se complicó cuando Ecuador impuso una sobretasa a los productos colombianos, buscando presionar para que el presidente Gustavo Petro refuerce la seguridad en la frontera y minimice el paso de droga hacia Ecuador.

Frente a ese tributo, la reacción de Colombia fue aplicar también una sobretasa y exigir que productos como el arroz ya no ingresen por transporte terrestre, sino por vía marítima.

Ahora que Ecuador fijó una sobretasa del 100 % a productos colombianos, Petro anunció que algunos productos ecuatorianos que requiere su país ingresarán con 0 % de arancel. “Pero no se sabe si el arroz estará en esa lista. Hasta el momento, la exportación todavía debe hacerse por barco”, manifestó García.

Se espera que el Gobierno compre el arroz

Otro problema es que, cuando una piladora acepta comprar la saca, paga 29 dólares y no los 34 dólares que corresponden al precio mínimo de sustentación.

Los arroceros esperan que el Gobierno cumpla pronto con la promesa de comprar el producto a precio oficial.

Hasta el cierre de este artículo, los agricultores permanecían reunidos en la provincia de Los Ríos, analizando las medidas que van a tomar.