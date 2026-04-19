Manta vs Deportivo Cuenca hoy EN VIVO: choque de desesperados en el Jocay por la fecha 9 de LigaPro

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Manta necesita hacerse fuerte en casa para cortar su racha negativa.





Deportivo Cuenca busca recuperar confianza tras una semana de derrotas.





La efectividad en ataque será determinante en un duelo de alta presión.

La urgencia se apodera del estadio Jocay este 19 de abril desde las 13:00, cuando Manta FC reciba a Deportivo Cuenca en un duelo cargado de tensión por la fecha 9 de la LigaPro. Los atuneros llegan con la necesidad de sumar con urgencia, en un momento donde cada partido comienza a sentirse como una final.

En vivo Manta vs Deportivo Cuenca

El panorama para Manta no es alentador. El equipo manabita suma apenas 4 puntos y se mantiene en el último lugar de la tabla, producto de una racha negativa que ya acumula cuatro derrotas consecutivas. La presión aumenta jornada a jornada y ni siquiera una victoria hoy le permitiría salir del fondo, ya que Emelec, con la devolución de puntos, se mantiene por encima en la clasificación.

Enfrente estará un Deportivo Cuenca que tampoco atraviesa días tranquilos. Los morlacos llegan golpeados tras una semana complicada, en la que cayeron ante Independiente del Valle por LigaPro y luego fueron superados por San Lorenzo en la Copa Sudamericana, resultados que han puesto en duda su regularidad.

Alineaciones del Manta y Deportivo Cuenca

El duelo pinta como un enfrentamiento directo entre equipos urgidos, donde el margen de error es mínimo y la necesidad de sumar pesa más que el espectáculo. En el Jocay, el balón rodará con la presión al máximo y con dos clube