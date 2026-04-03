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Barcelona sc, Liga de Quito
Albos y toreros se enfrentan en el estadio Rodrigo Paz Delgado por la LigaPro.GUSTAVO GUAMAN

Liga de Quito vs. Barcelona SC: sigue EN VIVO el minuto a minuto | Fecha 7 LigaPro

El choque entre albos y toreros promete intensidad táctica y necesidad de puntos en la pelea por la cima

Liga de Quito y Barcelona SC protagonizan el duelo más esperado de la séptima fecha en la LigaPro 2026. Desde las 19:00, el estadio Rodrigo Paz Delgado vibrará con un choque vital para recortar distancias frente al puntero absoluto, Independiente del Valle.

(Le puede interesar: Burrai y un mensaje que ilusiona a Barcelona SC: "Ojalá hagan una gran Libertadores")

Con diez unidades, los albos defienden su tercer lugar ante un cuadro torero que suma nueve puntos. Este electrizante compromiso marcará además un duelo estratégico de alto nivel entre Tiago Nunes y César Farías, quienes buscan consolidar sus aspiraciones al título nacional.

Alineaciones oficiales de Liga de Quito y Barcelona SC

Sigue EN VIVO las incidencias del Liga de Quito vs. Barcelona SC

Tabla de posiciones Serie A LigaPro 2026

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