Arsenal vs Manchester City EN VIVO: alineaciones, detalles y cómo ver | EFL Cup

Arsenal y Manchester City disputan la final de la EFL Cup 2026 con Hincapié como protagonista

Piero Hincapié será titular en la defensa de Arsenal.

El defensor ecuatoriano Piero Hincapié está a las puertas de un momento histórico en su carrera. Este domingo 22 de marzo de 2026, el zaguero podría conquistar su primer título con Arsenal cuando los ‘Gunners’ enfrenten a Manchester City en la final de la EFL Cup 2025-26.

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El compromiso se disputará desde las 11:30 (hora de Ecuador) en el emblemático Estadio de Wembley, sede tradicional de las grandes finales del fútbol inglés.

Arsenal llega con su mejor once

El equipo dirigido por Mikel Arteta llegará con lo mejor de su plantilla, destacando figuras como Declan Rice y Eberechi Eze.

Arsenal busca ganar el título de la EFL Cup. EFE

Hincapié ha ganado protagonismo en la zaga y apunta a ser titular en un duelo de máxima exigencia. Enfrente estará un City poderoso, con estrellas como Erling Haaland, Rodri y Jeremy Doku.

Dónde ver EN VIVO Arsenal vs Manchester City

Para los aficionados en Ecuador, la final se podrá ver EN VIVO por ESPN y en la plataforma Disney+ Premium. Un partido clave que puede consagrar a Hincapié en el fútbol europeo.

EN VIVO Arsenal vs Manchester City

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