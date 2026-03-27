Argentina vs. Mauritania: alineaciones posibles y dónde ver EN VIVO el juego amistoso

La campeona del mundo mide fuerzas contra la modesta selección africana. Un ensayo clave en Buenos Aires previo al Mundial

El jugador de la selección argentina de fútbol Lionel Messi (c) durante un entrenamiento en suelo albiceleste.

Este viernes 27 de marzo de 2026, la selección de Argentina se enfrenta a Mauritania en un duelo amistoso internacional de preparación para el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el mítico Estadio La Bombonera de Buenos Aires.

La Albiceleste de Lionel Scaloni regresa a la acción en casa tras la cancelación de la Finalissima, buscando ajustar piezas clave para la defensa de su título mundial. Con Lionel Messi a la cabeza, el equipo argentino parte como amplio favorito ante el combinado africano.

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Mauritania, dirigida por Aritz López Garai, llega a Buenos Aires con la ilusión de dar el golpe histórico frente a los campeones del mundo. Aunque ocupan el puesto 114 del ranking FIFA, los "Leones de Chinguetti" han mostrado un crecimiento sólido en las últimas eliminatorias africanas.

El encuentro se disputará este viernes 27 de marzo de 2026 en el Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera). Aquí tienes el horario según tu ubicación:

Ecuador, Colombia y Perú: 18:15

Argentina, Chile y Uruguay: 20:15

México: 17:15

Los jugadores de la selección argentina de fútbol Lionel Messi (c-d) y Rodrigo De Paul (c-i) reaccionan durante un entrenamiento. Juan Ignacio Roncoroni

¿Dónde ver Argentina vs. Mauritania GRATIS por internet?

Para los aficionados en Ecuador, la transmisión oficial estará disponible a través DSports y la plataforma de streaming DGo. En Argentina, el cotejo se podrá ver por Telefe y TyC Sports, además de la opción de streaming gratuito en TyC Sports Play.

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Posible alineación de Argentina

Scaloni mantendría la base mundialista, aunque daría minutos a figuras emergentes como Thiago Almada. Se espera un esquema ofensivo para deleitar a la hinchada en La Boca.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Nico González, Julián Álvarez y Thiago Almada.

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Posible alineación de Mauritania

El estratega visitante apostará por un bloque bajo y salidas rápidas para intentar sorprender a la defensa albiceleste. El portero Babacar Diop será fundamental para contener los ataques locales, mientras que Sidi Bouna Amar será la principal referencia en la ofensiva.

Mauritania: Babacar Diop; Khadim Diaw, Demine Saleck, Jordan Lefort, Lamine Ba; Maata Magassa, Moctar El Hacen, Sidi Yacoub; Sidi Bouna Amar, Idrissa Thiam y Mamadou Sy.

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