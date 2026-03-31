Ray-Ban inteligentes: el siguiente paso es para quienes usan gafas con medida

Mark Zuckerberg con la generación pasada de las gafas Ray-Ban, durante su presentación en el Meta Connect.

Meta vuelve a poner sobre la mesa el futuro de los dispositivos 'vestibles' con un movimiento que apunta directamente a la vida cotidiana. La compañía, en alianza con Ray-Ban, anunció una nueva generación de gafas inteligentes pensadas desde cero para personas con prescripción visual, marcando un giro clave frente a modelos anteriores que priorizaban el factor gadget por encima de la necesidad real.

El anuncio no es menor, ya que durante años, las gafas inteligentes han sido vistas como dispositivos complementarios, atractivos pero prescindibles. Con esta nueva propuesta, Meta Platforms busca integrar tecnología en un objeto esencial para millones de personas, ampliando su alcance y acercándolo a un uso diario mucho más natural.

Qué ofrece esta tecnología

A nivel técnico, estas nuevas gafas inteligentes mantienen la base de la línea desarrollada por Meta Platforms, pero incorporan mejoras clave orientadas a la personalización y comodidad. A diferencia de versiones anteriores donde la adaptación a lentes con medida era limitada o secundaria, estos modelos están diseñados para soportar distintos tipos de prescripción desde su concepción, lo que permite una integración más orgánica entre tecnología y corrección visual.

La venta está prevista para iniciar el 14 de abril en Estados Unidos. Cortesia

En cuanto a funcionalidades, los usuarios podrán realizar múltiples acciones sin necesidad de recurrir al smartphone: capturar fotos y videos desde la montura, escuchar música o podcasts mediante altavoces integrados, responder llamadas, acceder a asistentes de inteligencia artificial y recibir notificaciones en tiempo real. Todo esto se complementa con controles táctiles en las patillas y comandos de voz, lo que refuerza la idea de una interacción fluida y manos libres.

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Otro de los cambios importantes está en el diseño, ya que esta nueva generación llegará en dos estilos diferenciados: uno de corte más rectangular y otro con una estética más redondeada, buscando adaptarse a distintos tipos de rostro y preferencias. Este enfoque no solo responde a una cuestión estética, sino también a la intención de que las gafas se integren sin fricciones en el estilo personal de cada usuario.

Expectativas y la apuesta de Meta

Con este lanzamiento, Meta Platforms apunta a resolver una de las principales barreras de adopción de las gafas inteligentes: su falta de utilidad real para quienes ya usan lentes en su día a día. Al integrar la prescripción como eje central del producto, la compañía no solo amplía su mercado potencial, sino que redefine el dispositivo como una herramienta práctica y no únicamente experimental.

Las expectativas de cara a su lanzamiento son altas, especialmente en un contexto donde la inteligencia artificial está ganando terreno en dispositivos personales. Meta apuesta por convertir estas gafas en una extensión natural del usuario, capaces de competir en ciertas funciones con el smartphone. Si la adopción responde como se espera, este podría ser el paso definitivo para que las gafas inteligentes dejen de ser una promesa futurista y se conviertan en parte del día a día.

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