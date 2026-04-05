Ciberseguridad para principiantes: consejos para proteger sus datos y contraseñas

Las contraseñas son las llaves de acceso a su vida digital. Por eso, deben ser fuertes, confidenciales y, sobre todo, difíciles de adivinar.

¿Alguna vez recibió un inesperado mensaje contándole que había ganado un millón de dólares? ¿O un correo en el que un supuesto príncipe nigeriano quería dejarle toda su herencia, pero debía hacer ingresar sus datos en un sospechoso enlace? Estas son solo algunas de las formas en que los ciberdelincuentes intentan, a diario, robar información o dinero.

Y aunque pueden parecer exageradas o fáciles de detectar, lo cierto es que estas estafas han evolucionado y ahora llegan disfrazadas de bancos, servicios de streaming o empresas conocidas, con mensajes cada vez más creíbles y urgentes. Así lo explica el Ing. Luis Naranjo, experto en ciberseguridad, quien resalta que este tipo de engaños, conocidos como phishing, buscan generar confianza o presión para que la víctima actúe sin pensar (hacer clic, compartir datos o descargar archivos).

Contraseñas inteligentes

Las contraseñas son las llaves de acceso a su vida digital. Por eso, deben ser fuertes, confidenciales y, sobre todo, difíciles de adivinar. Al crearla, evite usar palabras comunes como nombres de familiares, fechas de cumpleaños o combinaciones evidentes, ya que son las primeras opciones que prueban los ciberdelincuentes.

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Además, activar un segundo factor de autenticación (como un código que llega por mensaje o correo) añade una capa extra de seguridad que puede marcar la diferencia. “Es como tener una sola llave que abre todas las puertas de su casa. Si alguien la obtiene, tendría acceso directo a todo. La contraseña debe ser personal e intransferible, conocida únicamente por usted y resguardada con cuidado”, dice Naranjo.

Pagos bajo control



Procure no guardar la información de su tarjeta en páginas web, especialmente si no son de uso frecuente, ya que esto puede facilitar accesos no autorizados. “Lo más seguro es ingresar los datos manualmente en cada compra y asegurarse de que el sitio sea confiable (verifique que tenga protocolos de seguridad y una dirección web legítima)”, añade el experto.

5 reglas básicas



Desconfíe de correos, mensajes o llamadas inesperadas, especialmente si solicitan información personal. No haga clic en enlaces de remitentes desconocidos o mensajes que generen urgencia. Revise con atención la dirección del remitente (un pequeño error puede ser señal de fraude). Piense dos veces antes de descargar archivos o aplicaciones que no solicitó. Instale apps solo desde tiendas oficiales como Google Play o App Store.

El dato

La Fiscalía General del Estado reportó más de 20 mil denuncias por delitos cibernéticos entre 2022 y mayo de 2025.

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