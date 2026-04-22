22 de abril: Día de la Tierra, por qué se celebra y qué busca recordarnos

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Día de la Tierra se celebra cada 22 de abril y en 2026 cumple 56 años desde su primera conmemoración en 1970.



desde su primera conmemoración en 1970. Nació en Estados Unidos como una protesta ambiental impulsada por el senador de Wisconsin, Gaylord Nelson.



impulsada por el senador de Wisconsin, Gaylord Nelson. Actualmente se conmemora en 193 países y reúne a más de mil millones de personas en distintas actividades.

Cada 22 de abril, una simple imagen en la página principal de Google (el doodle) vuelve a poner en el radar una fecha que trasciende lo simbólico: el Día de la Tierra. Lo que para muchos empieza como una curiosidad digital termina siendo la puerta de entrada a una de las conmemoraciones ambientales más importantes del mundo.

Oficialmente conocido como el Día Internacional de la Madre Tierra, este 2026 marca su 56.º aniversario bajo el lema "Nuestro Poder, Nuestro Planeta". La jornada no solo busca generar conciencia sobre problemáticas como la contaminación o la pérdida de biodiversidad, sino también recordar que el futuro del planeta depende, en gran medida, de las decisiones colectivas que se toman hoy.

¿Cuál es el origen de la conmemoración?

La primera edición movilizó a más de 20 millones de personas, marcando un antes y un después en la agenda ambiental.Cortesía

El origen del Día de la Tierra se remonta al 22 de abril de 1970 en Estados Unidos, en un contexto marcado por el crecimiento industrial y la escasa regulación ambiental. Fue el senador Gaylord Nelson quien impulsó una movilización masiva con el objetivo de visibilizar los daños que la actividad humana estaba causando al planeta.

Aquella primera jornada reunió a cerca de 20 millones de personas en distintas ciudades, convirtiéndose en una de las mayores manifestaciones ambientales de la historia. Su impacto fue inmediato: impulsó la creación de organismos como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la aprobación de leyes clave sobre aire y agua limpios.

Con el paso del tiempo, la iniciativa trascendió fronteras, siendo que en 1990, el Día de la Tierra se celebró por primera vez a nivel global, movilizando a millones de personas en más de 140 países. Décadas después, la fecha es conmemorada en 193 países, consolidándose como uno de los movimientos ambientales más importantes del mundo.

¿Cuál es el objetivo del Día de la Tierra?



El lema de 2026 es "Nuestro Poder, Nuestro Planeta", enfocado en impulsar el uso de energías limpias.Canva

Más que una celebración, el Día de la Tierra funciona como un llamado de atención sobre la relación entre los seres humanos y el entorno natural. Su objetivo principal es generar conciencia sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico, el bienestar social y la protección de los ecosistemas.

Entre los temas que pone sobre la mesa destacan la contaminación, la sobreexplotación de recursos, la crisis climática y la pérdida acelerada de especies. En ese sentido, la fecha busca no solo visibilizar estos problemas, sino también promover cambios concretos tanto a nivel individual como colectivo.

A nivel global, las actividades suelen incluir campañas de educación ambiental, jornadas de limpieza, reforestación, ferias sostenibles y espacios de diálogo. Además, organizaciones internacionales promueven acciones cotidianas como reducir el uso de plásticos, ahorrar energía, optar por medios de transporte sostenibles y adoptar hábitos de consumo más responsables.

¿Qué actividades hay en Ecuador por el Día de la Tierra?

En Ecuador, el Día de la Tierra se conmemora con una agenda diversa que combina educación, cultura y participación ciudadana en distintas ciudades del país:

Quito: Kumbre Sostenibilidad 2026

Este evento reúne a empresas, organizaciones y ciudadanos en un espacio de conferencias y experiencias inmersivas centradas en soluciones sostenibles. La jornada se desarrolla en el Centro de Convenciones Metropolitano y apuesta por el intercambio de ideas en torno al desarrollo sostenible.

Guayaquil: 10.ª Feria BUN (Bosque Urbano Nativo)

En el Bosque Urbano Nativo de Sauces a partir de las 9:00 A.M. se celebra el aniversario de este espacio con actividades comunitarias, talleres y el concurso artístico "Muro Nativo BUN", enfocado en la biodiversidad local.

Latacunga: Cine Foro Ambiental

A través de proyecciones y debates, esta iniciativa busca generar conciencia sobre temas ambientales desde el arte, abordando problemáticas como el acceso al agua y la protección de los ecosistemas.

Programado para este 22 de abril, se proyectarán las producciones Abuela Grillo y Pachamama, asimismo el evento reunirá a colectivos como Comunidad de Mujeres y Somos Naturaleza, que contribuirán con espacios de diálogo y reflexión en torno al cuidado del entorno y la relevancia de la conciencia ambiental.

Cuenca: Agenda de sensibilización ambiental

Charlas, talleres y actividades en espacios naturales invitan a reflexionar sobre la relación entre las personas y su entorno, promoviendo cambios de hábitos y una mayor conexión con la naturaleza.

En conjunto, estas iniciativas reflejan cómo la conmemoración del Día de la Tierra trasciende lo simbólico para convertirse en una oportunidad de acción y aprendizaje, recordando que el cuidado del planeta es una responsabilidad compartida.