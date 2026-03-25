Ejército de EE.UU. eleva edad máxima de alistamiento a 42 años

El Ejército de Estados Unidos amplió la edad máxima de ingreso de 35 a 42 años

Imagen referencial: Estados Unidos anunció la ampliación de la edad máxima de alistamiento, que pasa de 35 a 42 años.

El Ejército de Estados Unidos anunció la ampliación de la edad máxima de alistamiento, que pasa de 35 a 42 años. La decisión quedó establecida en la modificación del reglamento AR 601-210, publicada el 20 de marzo y que entrará en vigencia el 20 de abril de 2026. A partir de esa fecha, personas de hasta 42 años podrán integrarse al Ejército regular, la Guardia Nacional y la Reserva, con o sin experiencia previa.

Hasta ahora, el límite se mantenía en 35 años, aunque existían excepciones puntuales. La edad mínima continúa siendo de 17 años con autorización parental o 18 sin ella. Este ajuste coloca al Ejército en línea con otras ramas militares: la Fuerza Aérea, la Fuerza Espacial y la Guardia Costera ya aceptan postulantes hasta los 42 años, mientras que la Armada permite hasta 41 y el Cuerpo de Marines mantiene un tope de 28 años.

Razones detrás de la medida

De acuerdo con un portavoz citado por Stars and Stripes, la decisión busca “alinearse mejor con los estándares del Departamento de Defensa”, pero también responde a las dificultades sostenidas para captar nuevos reclutas. Aunque la institución asegura haber cumplido recientemente sus metas y proyecta alcanzar sus objetivos para 2026, reconoce que el desafío de reclutamiento persiste en el largo plazo.

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El cambio no es nuevo en la historia militar estadounidense. En 2006, en el contexto de las guerras en Irak y Afganistán, el límite también se elevó para ampliar el rango de aspirantes. Además, estudios como el de la corporación RAND respaldan la incorporación de candidatos de mayor edad: según ese análisis, los reclutas entre 25 y 35 años tienen un 15% menos de probabilidad de abandonar el entrenamiento inicial y un 6% más de posibilidades de reenlistarse.

La guerra en Irán

La decisión de ampliar la edad máxima de alistamiento se produce en medio del actual conflicto en Medio Oriente, particularmente en Irán, donde Estados Unidos mantiene presencia militar y operaciones estratégicas. La escalada de tensiones en la región ha generado un aumento en la demanda de efectivos.

Este miércoles 25 de marzo el Pentágono ordenó el despliegue de al menos 2.000 paracaidistas del Ejército de Estados Unidos hacia Oriente Medio, en una maniobra que busca ampliar el margen de acción de la Casa Blanca frente al conflicto con Irán.

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