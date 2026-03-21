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El volcán Reventador se mantiene en monitoreo tras reporte de caída de ceniza.archivo/EFE

Leve caída de ceniza se registra en comunidades cercanas al volcán El Reventador

El Instituto Geofísico ha emitido un reporte 

Este 21 de marzo, el Instituto Geofísico ha registrado nuevas emisiones de ceniza del volcán El Reventador con alturas menores a 1.400 metros sobre el nivel del cráter, desplazándose principalmente hacia el este y sureste.

Debido a la dirección de los vientos, se prevé que las leves caídas de ceniza continúen en las zonas cercanas.

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Según reportes de la comunidad, la parroquia Gonzalo Díaz de Pineda, en el cantón El Chaco, provincia de Napo, ha sido afectada por estas caídas. Este fenómeno ha sido recurrente en los últimos meses, aunque hasta ahora no se han reportado situaciones de emergencia.

El IG mantiene un monitoreo constante del volcán y asegura que informará oportunamente sobre cualquier cambio en los parámetros de actividad. La institución recomienda a la población tomar precauciones.

Posibles consecuencias

La caída de ceniza pueden causar irritación en ojos y vías respiratorias, afectar la visibilidad en carreteras, acumularse en techos y cultivos, y generar molestias en la vida diaria.

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