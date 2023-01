El presidente encargado del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo dijo que firmó su acción de personal y la de Álvaro Román, quien por decisión de la Corte Constitucional debe presidir temporalmente el organismo.

Murillo señaló que en el transcurso de este 24 de enero se reuniría con Román con quién ya hay acercamientos. Ofreció una transición ordenada. Afirmó que no es cuestión de cerrar la puerta y salir y hay que entregar la institución e informar la situación a la nueva autoridad. Al parecer el trabajo de Román no será tan sencillo. Murillo defendió que hay proyectos importantes que se han trabajado y consolidado. Mencionó también que hay retos que se tienen que hacer.

Sobre los cargos o nombramiento de directores le hizo notar a Román que el pleno es el máximo órgano y el que debe decidir. Aunque ofreció que los demás vocales como Juan José Morillo y Maribel Barreno trabajarán en conjunto recordó que se debe decidir los temas de directores y la estabilidad de la institución que depende de la permanencia de gente que está probada en capacidad, experiencia y conocimiento. "Aquí no hay tiempo para una curva de aprendizaje".

Álvaro Román, el nuevo presidente de la Judicatura temporal. Cortesía

Aseguró que habrá todo el respaldo y apoyo. "Soy hombre de dignidad, que mira por sobre todo a la institución más allá de las posiciones personales", acotó. Finalmente, ratificó que en él la nueva autoridad principal de la Judicatura encontrará voluntad de trabajo, buena fe e intereses superiores como es la institucionalidad.

Murillo iba a cumplir un año como titular del Consejo. Asumió en febrero de 2022 cuando María del Carmen Maldonado renunció al cargo. Una mayoría lo designó como presidente a pesar que Román había reclamado que ese cargo le correspondía por ser el suplente. Sin embargo, fue su origen que no era de la terna de la Corte Constitucional el que fue expuesto como excusa para que no ocupe el cargo. Román presentó una acción de protección que le fue negada y una acción en la Corte Constitucional que fue parcialmente aceptada. Ese organismo dispuso al Consejo de Participación una designación célere la misma que no se cumplió.

En un control del cumplimiento la Corte escuchó las justificaciones y después de un análisis de las exposiciones resolvió destituir a los siete consejeros de Participación y el nombramiento temporal de Román.