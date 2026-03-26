Estos son los países con los que Ecuador abrirá programas de migración laboral

La canciller dijo que España, Italia, Alemania, Estados Unidos y otros países buscan profesionales de seis especialidades

Un grupo de ecuatorianos viajó hacia Almería e Islas Baleares, en España, para labores agrícolas el pasado 21 de marzo, como parte del programa de migración circular.

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, mantuvo un encuentro este 26 de marzo de 2026 con el director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial (BM), Jaime Saavedra, y los delegados de varios países, en un conversatorio en Quito, en donde abordó las ventajas de los programas de migración laboral.

Durante el conversatorio 'El futuro de la migración laboral y la movilidad del talento humano en América Latina', Sommerfeld dijo que Ecuador avanza en acuerdos de movilidad laboral con España, Italia, Alemania, Estados Unidos, Israel, Hungría, Emiratos de Árabes Unidos y Australia.

Según la funcionaria, los convenios permitirán diseñar programas de migración laboral regular entre Ecuador y esos países de destino para permitir que profesionales nacionales trabajen en seis áreas:

Mecánica industrial

Electrónica

Torneros

Fresadores

Profesionales de servicios

Licenciados de enfermería

Sommerfeld indicó que los convenios de migración circular han permitido posicionar a Ecuador "como un socio confiable en la construcción de soluciones de talento a escala internacional". Además, recordó que en 2001 ya suscribió con España el acuerdo relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios, el cual abrió el camino a los programas de migración laboral regular entre ambos países.

Más de 500 ofertas de empleo se concretaron

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En este 2026 cuentan con 555 ofertas de empleo formalmente concretadas y apuntó que la migración circular es un activo estratégico capaz de transformar vidas, fortalecer familias y construir un tejido productivo en ambos lados de la ecuación.

En ese contexto, Saavedra enfatizó el inmenso reto que tiene América Latina de asegurar oportunidades laborales a millones de jóvenes.

"Lamentablemente, todavía en nuestra región solo una minoría de jóvenes tiene un empleo formal o de alta productividad". Sin embargo, comentó que el Banco Mundial "está comprometido con el destino de los jóvenes de América Latina y dispuestos a trabajar con los gobiernos de la región en programas de migración circular".

El embajador de España en Ecuador, Enrique Yturriaga, enfatizó en el papel del Fondo español para América Latina y Caribe. Indicó que esos recursos tienen como objetivo apoyar a los países de la región en el diseño e implementación de políticas públicas eficaces en ámbitos clave para el desarrollo económico y social.

A través de este fondo, gestionado por el BM, España pretende impulsar la generación de conocimiento, el fortalecimiento institucional y la asistencia técnica en áreas diversas, entre ellas, la movilidad laboral, agregó.

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