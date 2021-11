Fondo Global de Construcciones es la empresa más conocida. Sin embargo, en el esquema de exportaciones ficticias a Venezuela intervinieron otras compañías.

Duraron en el mercado lo que dura un suspiro. Meses después de constituirse con capitales ínfimos hicieron millonarias exportaciones. El valor de la mercadería reportada al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) versus lo pagado a través del sistema de moneda virtual Sucre no es justificable. Los clientes consignados para recibir los productos no tenían oficinas en Venezuela. Los insumos exportados no están relacionados con las actividades económicas de los clientes. En Ecuador, las firmas entraron a liquidación en 2013. Hoy están disueltas.

Se trata de Multiproductos Ecuatorianos, Corporación Yaaxche del Ecuador S. A., Ordevelopers y Ecuadimsa. Sus nombres aparecen en reportes del Senae, la Unidad de Análisis Financiero y la Fiscalía de Delincuencia Organizada.

Este Diario buscó sus versiones llamando a los números y correos registrados ante la Superintendencia de Compañías, pero no hubo respuestas.

Sus actividades comerciales salen a la luz luego de que en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se conoció que mediante el sistema Sucre se pagaron $ 2.697 millones en exportaciones hechas durante los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Una parte corresponde a transacciones ficticias.

En 2013, por ejemplo, Multiproductos Ecuatorianos, cuyo giro de negocio era la compra y venta de insumos para la construcción y tiene accionistas venezolanos, vendió $ 15,6 millones en cables eléctricos.

Entre sus principales clientes está la Red de Abastos Bicentenario, una cadena de supermercados que alguna vez fue del Grupo Rockefeller, pero que en 2010 fue expropiada por Chávez y hoy el 80 % de sus acciones son estatales.

Esta empresa, cuya misión es “promover el buen vivir y valores de la Revolución Bolivariana”, adquirió (al menos eso dicen los formularios de la Aduana) insumos para la construcción, lo que “no guarda relación con la actividad comercial de la empresa venezolana”, indica el informe de la Senae.

Otros clientes que habrían adquirido los cables ecuatorianos son ZIBA Inc. y WorldWide Building Products Corp., domiciliadas en Estados Unidos. Yodaflor está en España; Smith International South America, en Colombia; y Zoomweg Zeeland Cold Store, en Países Bajos. Ninguna registra una sucursal venezolana.

Fondo Global de Construcciones también vendió palets a la Red de Abastos Bicentenario. Ante la Senae consignó a la cadena de supermercados como su cliente, pero en una inspección a un cargamento del 2013, los funcionarios encontraron que la mercadería estaba etiquetada para ser recibida por Fondo Global de Construcciones de Venezuela, cuyo accionista era Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro.

Con la Corporación Yaaxche del Ecuador S. A. la historia es similar. Su reporte de exportación indica que vendió 2,8 millones. Pero sus ingresos fueron de $ 21,1 millones.

EL DETALLE

Justicia. Alex Saab está preso en La Florida, EE. UU. Es acusado de conspiración para lavar activos a través de Fondo Global de Construcciones.

La investigación

Más versiones sobre el caso

Electrocables aparece como proveedora de insumos de las empresas Fondo Global de Construcciones y Multiproductos Ecuatorianos. Para el miércoles 10 de noviembre está previsto que Nassib Neme, dueño de Electrocables, asista a la Comisión de Fiscalización para dar su versión. Rafael Correa y Andrés Arauz están convocados para el jueves 11.