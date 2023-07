Ángel Abraham Garaicoa Barahona, descendiente directo de Lorenzo de Garaicoa, patriota y prócer de la Independencia de Guayaquil, de Abdón Calderón Garaicoa (el Héroe Niño) y de Francisco Xavier de Garaicoa, el primer obispo de Guayaquil falleció este miércoles 5 de julio a los 102 años y 10 meses de vida.

Su primogénita Sara María Garaicoa Granizo contó que cinco días antes, desde el sábado 1 de julio, su padre comenzó a dar muestras de cansancio y comenzó a despedirse de su esposa, con quien compartió 72 años de su vida y de sus hijos.

"Mi papá no tenía ninguna enfermedad, a él le dio el Covid, lo superó dando muestras de su cepa valiente, guerrera. Muy orgulloso de sus ancestros. El día sábado me indicó: ya estoy cansado; ya no quería comer, se despidió de su esposa e hijos, a cada uno nos dio la bendición. Buscaba la mano de su compañera de vida. Falleció de un infarto en la casa.

En 2020 este Diario publicó un reportaje donde reseñó los 100 años de vida de don Ángel, quien fue contador de profesión y cuya fecha de nacimiento se celebraba un 11 septiembre, fecha en la que se conmemora el atentado terrorista a las Torres Gemelas, en Nueva York, Estados Unidos.

A Ángel no solo lo enorgullecía ser una de las pocas personas que llega a un siglo de existencia, sino el hecho de que “hablar de los Garaicoa es hablar de una pléyade de patriotas”.

Con pesar, Sara Maria Garaicoa, quien por más de cuatro décadas fue docente y rectora de una unidad educativa de Guayaquil, manifestó: "Las puertas del cielo se abrieron para recibirlo. Sus hijos tenemos un gran protector. Debemos dar gracias a la vida porque Dios nos regaló el privilegio de tenerlo por años, vedados para algunos de los mortales".