Hay dos cosas que el guayaquileño Abel Martillo Hurtado recuerda de aquella mañana del 5 de junio de 1960, cuando le correspondió cumplir por primera vez el compromiso cívico de votar. Andaba por los 22 años. A diferencia de lo que sucedió con este domingo 5 de febrero de 2023, entonces había una sola papeleta y tres candidatos que aspiraban a la Presidencia.

“Ahora uno debe lidiar con siete papeletas. En una de estas, además, debes tener claro qué decidir sobre ocho preguntas del referéndum. Pero tranquilos, todo lo tengo ya definido”, dice este chofer profesional y bombero voluntario -jubilado en ambas actividades-, que la mañana del domingo se acercó, como lo ha hecho a lo largo de 60 años, a su recinto electoral. Esta vez, le correspondió hacerlo en el colegio nacional Provincia de Los Ríos, en las calles Octava y Camilo Destruge.

Proceso. Abel Martillo espera que le entreguen las papeletas. Acudió este domingo 5 de febrero de 2023, muy temprano. Ronald G. Soria / EXPRESO

De la primera vez que votó, no recuerda dónde estaba el recinto. “Una escuela, pero han sido tantas las veces y no siempre fue en el mismo sitio porque, además, a lo largo de mi vida cambié de barrio”. Hoy reside -desde hace 40 años-, en el sector de la cooperativa 19 de Agosto (Guasmo central).

Padre de diez, tantas veces abuelo (16) y unas 12 bisabuelo, no reniega de su compromiso a votar, y en pocas oportunidades se ha retractado de por quién eligió. “Cada vez que pude, yo voté por José María Velasco Ibarra. Puedo decir que tuve la suerte que haberlo hecho en sus últimas candidaturas, sus cuarta y quinta presidencias”.

Voluntario. De los 13’040.797 electores habilitados para sufragar, 1’717.842 son mayores a 65 años, integran el voto facultativo.

¿Retractarse? Sí. Le ocurrió “con Correa, el que lo sucedió y con el banquero”, agrega. Del primero, acepta que al inicio estuvo bien, luego, “se juntó con gente que lo perjudicó”.

Abel Martillo dice que siempre ha tratado de ser responsable y trabajador. “Desde muchachito trabajé. Conducía buses y colectivos. Mi padre era dueño de varios”. Él mismo tuvo dos unidades del transporte urbano.

¿Bombero? Sí, dice él. Porque siempre le gustó ayudar. Por esa actitud es que alguna vez, en los días posteriores al 24 de diciembre de 1973, estuvo dedicado a transportar los muertos rescatados del naufragio de la motonave Jambelí. “En esos días, yo tenía una plataforma (vehículo de carga) y trabajaba en los alrededores del muelle 8 en el malecón, y vi la necesidad de llevar de un lado a otro a los muertos. Lo hice sin necesidad de que me paguen”. El hundimiento del Jambelí dejó una lista de muertos de hasta 150 personas y es calificado como la mayor desgracia naviera en el país. La embarcación trasladaba a cerca de 300 personas desde Puerto Bolívar (El Oro), hasta Guayaquil, en un viaje que solía durar ocho horas.

Como voluntario de la Casaca Roja, también recuerda que fue uno de los 1.200 bomberos que llegaron a las 02:15 hasta los depósitos de combustible de Shell Gas, ubicados en el límite del barrio Cuba y la ciudadela La Pradera II, entre la avenida Domingo Comín y el río Guayas. Aquella planta ardió hasta el amanecer del 10 de marzo de 1976 y considerado como el quinto de mayor envergadura que ha soportado Guayaquil a lo largo de su existencia.

Este domingo llegó temprano. “Me gusta madrugar, justo a la hora en la que las mesas ya están conformadas, no vaya a ser que porque falten vocales me escojan para dejar en la mesa”. Se sonríe cuando lo dice, pues reconoce que con su edad, ya ni siquiera está obligado a presentarse a las elecciones.

Pero lo hace, y dice que lo hará mientras pueda. Este domingo llegó algo apurado a las 08:00. Se trasladó en taxi, el cual lo dejó a un par de cuadras. Vestía guayabera celeste y pantalón gris. Viajaba solo. “Mi hija dijo que me iba a acompañar, pero no llegó. Me vine solo. Suelo moverme solo”. Eso sí, llegó apoyado en su bastón. “Tengo una dolencia en la columna, solo por eso lo uso”.

Tampoco lo asustó la leve llovizna que lo acompañó a su arribo al recinto.

Retorno. Este chofer y bombero jubilado acaba de sufragar y va de regreso a casa, en el sur de la ciudad. Ronald G. Soria / EXPRESO

“¿Dónde está la mesa 63?”, indagó al militar que resguardaba el ingreso al recinto.

A esa hora, los coordinadores encargados de poner a punto el inicio del sufragio, además de supervisar su desarrollo, habían resuelto la conformación de las mesas. “Costó, pero ya estamos receptando el voto”, dijo uno de los delegados del Tribunal Supremo Electoral, quien prefirió no dar su nombre. “El problema que sí nos molesta es que en muchas mesas no hay plumas y debemos salir a comprarlas”.

En todo caso, en la mesa donde sufragó Abel Martillo Hurtado, sí había aquel muy demandado artículo -las esferográficas- y los vocales estaban completos, por lo que tras haber dado con la junta correspondiente, cumplió el ritual de entregar su cédula y de recibir las papeletas. Luego de ello, se tomó 11 minutos en marcar cada una de estas. “Ya está hecho, he cumplido. Hasta las próximas elecciones, señores”, dijo, tras salir del lugar.