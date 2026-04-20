Guayaquil será escenario de marcha por la niñez este 25 de abril

Publicado por Gabriel Cornejo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La caminata “Por la niñez y la vida” se realizará este 25 de abril a las 11:00 en Guayaquil.

El recorrido iniciará en el Parque Centenario y concluirá en la Gobernación del Guayas.

La convocatoria surge en rechazo a la Sentencia 4-24-CN/26 de la Corte Constitucional.

Guayaquil será escenario este sábado 25 de abril de la caminata denominada “Por la niñez y la vida”, una movilización ciudadana convocada para las 11:00 desde el Parque Centenario. El recorrido avanzará por la avenida 9 de Octubre hasta la Gobernación del Guayas, donde los asistentes prevén entregar un pronunciamiento formal a las autoridades.

La unión de varios sectores sociales

La iniciativa reúne a padres de familia, docentes, abogados, médicos, líderes comunitarios y representantes de organizaciones religiosas y sociales que buscan expresar su posición sobre la Sentencia 4-24-CN/26 emitida por la Corte Constitucional, relacionada con menores de edad. Los organizadores recalcan que se trata de una jornada pacífica orientada a visibilizar inquietudes ciudadanas y promover espacios de diálogo nacional.

“Caminar pacíficamente las familias porque no estamos de acuerdo con varias acciones de la Corte Constitucional que generan un debate nacional sin la participación de padres, docentes y especialistas”, manifestó Geraldine Weber Moreno, activista, defensora de derechos humanos y exasambleísta del Guayas, una de las voceras de la convocatoria .

Impulsar una discusión sobre la ley

Según explicó Weber, uno de los objetivos centrales es impulsar una discusión más amplia sobre decisiones que, a criterio de los convocantes, deben incorporar criterios técnicos, sociales y familiares. Añadió que la movilización también busca fortalecer la participación ciudadana en temas sensibles para la sociedad ecuatoriana y llamar la atención sobre la necesidad de escuchar distintas voces.

La jornada no solo se desarrollará en Guayaquil. Los promotores informaron que en Quito y Cuenca también se preparan plantones y concentraciones simultáneas. Con ello, esperan que la fecha marque un punto de encuentro para distintos sectores que desean incidir en la conversación pública sobre la protección de la niñez, la familia y el rol de las instituciones del Estado.

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