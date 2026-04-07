TCE inadmitió recurso de Unidad Popular sobre proceso de cancelación: ¿Cuál es el argumento?

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Recurso inadmitido: El TCE rechazó el recurso de Unidad Popular porque el proceso de cancelación aún está en etapa de prueba

Protestas sostenidas: Militantes y organizaciones afines se movilizan por segunda semana consecutiva en Quito

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) inadmitió el recurso presentado por el movimiento Unidad Popular (UP) en contra de la resolución sobre el inicio de su proceso de cancelación. Este 7 de abril de 2026, militantes y simpatizantes de esa organización política protagonizaron una nueva manifestación.

La presidenta del TCE, Ivonne Coloma, fue la encargada de emitir la resolución. En ella se explica que aún no se ha emitido un acto que ponga fin a la actuación administrativa ni se ha resuelto cancelar a la organización política.

Esto se debe a que el trámite aún se encuentra en etapa de prueba y la resolución del CNE, que fue objeto del recurso ante el TCE, sigue en esa misma fase. “

Tramitar un recurso que, por su naturaleza no tiene efecto suspensivo, implicaría que este Tribunal sustancie una causa cuyo objeto es incierto al no existir un acto administrativo formal y materialmente electoral”, dice la resolución.

Con base en esto, Coloma señala en su decisión que: “resulta inadmisible por incurrir en lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 245.4 del Código de la Democracia, esto es, por haber sido presentados fuera del tiempo legal establecido”.

Otra movilización hacia el CNE

Por segunda semana consecutiva, militantes, simpatizantes y organizaciones afines a Unidad Popular, como la Unión Nacional de Educadores (UNE), protagonizaron una manifestación en las afueras del CNE, en Quito.

Este 7 de abril de 2026, los simpatizantes se ubicaron sobre la avenida 6 de Diciembre. En los bajos del CNE gritaron consignas en contra de la decisión sobre la cancelación.

Allí, Isabel Vargas, dirigente de la Federación de Barrios de Quito, señaló que es necesario “defender al pueblo del autoritarismo”. Además, afirmó que Diana Atamaint, presidenta del CNE, es una “operadora política” del presidente Daniel Noboa.

¿Qué pasa con Unidad Popular?

El Pleno del CNE aprobó una resolución con la que inició el proceso de cancelación de la organización política de alcance nacional. El argumento fue que no cumplía con el número mínimo de adherentes y simpatizantes.

UP respondió que el informe sobre el cual se tomó la decisión era fraudulento y aseguró que contaba con el registro de sus militantes. Pidió correcciones al CNE, pero el Pleno rechazó el pedido. Tras ello, el director nacional de la agrupación política, Geovanny Atarihuana, recurrió al TCE.