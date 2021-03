Xenofobia sin memoria

Ecuador con rasgos xenófobos. Ecuador discriminando a extranjeros. Ecuador alimentando un discurso criminalizador de los migrantes llegados. Como si se hubieran olvidado del éxodo masivo de ecuatorianos a Estados Unidos y Europa. Como si no hubieran experimentado en su carne o la de sus familiares el doloroso rechazo de la marginación laboral y social en otros países. Hay ecuatorianos, ciudadanos y autoridades, que tratan con recelo -cuando menos- y hasta con rechazo a los exiliados venezolanos. Como si la memoria hubiese borrado esos episodios que llegaban de las noticias sobre agresiones o discursos de odio. “Vienen a quitarnos el trabajo”, “vienen a delinquir”. Receptores entonces, esas injustas generalizaciones hoy se repiten en el territorio nacional para tratar a los desprotegidos ciudadanos de un país que otrora fuera rico y cobijo de ecuatorianos. De Venezuela huyen y no porque no haya guerra. O porque no haya riquezas. Huyen de la desesperación de un país que, teniéndolo todo, ha elegido transitar por un túnel sin salida. No solo es un Estado fallido y un país sin oportunidades. Es un modelo que sabe que no conduce a nada. Tan solo al fin. Y, aquí, aunque solo sea por ser justos con la memoria colectiva propia, no es aceptable la reacción xenófoba.