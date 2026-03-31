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Editorial | La lucha continúa

El toque de queda evidenció avances en seguridad y control territorial, pero su fin plantea el reto de sostener la vigilancia

El fin del toque de queda debe llevar a una revisión de lo obtenido en esta etapa de la lucha contra la criminalidad. Durante su vigencia, la medida permitió la captura de algunos objetivos peligrosos y contribuyó también a reducir los índices de delincuencia común.

Sin embargo, estos esfuerzos deben traducirse en acciones cotidianas de control y vigilancia que perduren en el tiempo, sin bajar la guardia y ampliando su alcance a delitos como las extorsiones, que están devastando la economía a todo nivel.

La ausencia de restricciones horarias exige a las Fuerzas Armadas y a la Policía redoblar su presencia y capacidad operativa en los territorios recuperados, evitando que nuevas estructuras criminales intenten ocupar espacios debilitados.

La seguridad es un proceso continuo, no un logro aislado. Requiere custodia permanente, inteligencia efectiva y cercanía con la ciudadanía. En este contexto, la cooperación internacional, en especial de países aliados, debe ser vista como una oportunidad estratégica. Si su apoyo se traduce en tecnología, capacitación y recursos, será un pilar clave para afianzar la paz interna.

El desafío está en sostener los avances y no permitir retrocesos. Lo alcanzado debe convertirse en una conquista duradera.

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