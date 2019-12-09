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Nos están reteniendo en las gasolineras un IVA que no va al SRI. Sí, tal como lo lee. Nos cobran, pero Petroecuador no lo paga. ¿Dónde está la plata? Haga la prueba: ponga 20 dólares de gasolina y cuando le den el comprobante fíjese: le ponen $ 17,96 de gasolina y 2,04 es IVA. Nos han estado metiendo la mano al bolsillo desde el 2010, sin que el dinero que nos cobran vaya a dar al SRI. Ese año, el bribón belga expidió un decreto que exoneraba a Petroecuador del pago de tributos por importación de combustibles. Como la Constitución dice que los tributos solo se crean y exoneran por ley (art. 301 CRE), el decreto para lavar este burdo atraco de Petroecuador es inconstitucional.

Pero pese a la “exoneración” nos siguieron cobrando. Y ahí comenzó el peloteo. Denuncia a la Fiscalía. Nada. La acaban de archivar con el argumento de que no había el informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal. Justo, justito después de que la CC declarase inconstitucional la necesidad del referido informe. No se rían. Pero sigamos con la cronología del peloteo. Luego la Contraloría. Nada. Después a la Presidencia. La respuesta: “asuntos de agenda impiden al señor presidente recibirlo personalmente”. Firma: el hermano de Renata Jalk, ahora en prisión. Función de Transparencia: nada. SRI: tampoco. Y así diez años. Mejor respuesta: alguien de la trigésimo primera secretaría “anticorrupción” la semana pasada dijo: “expediente abierto”. No se rían.

La plena: ya perdí la esperanza de que algún día se sepa “donde está la plata” del IVA de los combustibles. El ejército de súbditos del roedor belga -aún en el poder- jamás lo permitirá. Pero yo confío en el presidente. Estoy seguro de que no sabe esto. Por eso, con el mayor respeto le digo: son el pobre campesino que saca sus productos en su camioneta; el ama de casa que transporta niños y ayuda a su esposo a parar la olla; el taxista que “camella” 12 horas seguidas, a quienes se les está cobrando el IVA en las gasolineras. Ya no queremos saber dónde está la plata. Batalla perdida. Conque los pobres no paguen IVA es suficiente.