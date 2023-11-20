Ricardo Arques: Bendita ciencia ficción

Creado: Actualizado:

Supongamos que una circunstancia indeterminada eliminara de un solo toque el pleno de la Asamblea y que ante la necesidad del Poder Legislativo hubiera que recomponer la Cámara con carácter de urgencia. Llegarían personas corrientes a ocupar los curules, o sea, las gentes que de verdad sufren el deterioro del país en el trajín de sus vidas. Habría vecinos de los barrios trabajando por la seguridad de sus hogares, a los que se unirían transportistas, hosteleros, empresarios, comerciantes y toda la gama del amplio abanico de amenazados y extorsionados. Estarían educadores y padres de familia empujando mejoras en la educación, sanitarios y enfermos avanzando en el sistema de salud, trabajadores peleando codo a codo por el fin de la informalidad y el pleno empleo. No faltarían tampoco los soñadores, siempre imprescindibles, proyectando al país con innovaciones de futuro. Entre todos repartirían los órganos de dirección con el único propósito de dar fluidez a los proyectos. En las circunstancias de indefensión y miedo en las que viven no sabrían definirse de izquierdas o de derechas. De preguntarles, dirían: “Soy de Ecuador, como mis hijos, como mi familia, como mis vecinos”, suficiente para trabajar en bloque a sabiendas de que apremia el tiempo, de que cada día que no se avanza es un retroceso. Ocurre, por desgracia, que la realidad es muy distinta a esta linda ficción. Y aquí la triste paradoja: ¿si la Asamblea representa el poder popular, por qué los representantes ignoran al pueblo? Ha habido unas elecciones y unos votos para los partidos y sus promesas, también ha habido esperanza por su predisposición, confesada, de arrimar el hombro sin contraprestaciones, pero de lo habido ya no hay nada. Si ya sabemos 'como caza la perrita', dicen los cazadores, el pacto entre Gobierno, correístas y socialcristianos suena mal; peor si no hay luz ni taquígrafos que alumbren ni den cuenta del contenido. Por la segunda división de la Asamblea igual anda todo revuelto. Es un jeroglífico el 'totum revolutum' entre Suma, Actuemos, Avanza, Gente Buena y Sociedad Patriótica. Indescifrable. Si fuera fútbol no sabría cuál es mi equipo ni a quién pasar la pelota. El especialista colombiano en seguridad, Rafael Nieto, ha dicho en un foro organizado por EXPRESO (felicidades por la iniciativa) que la clave contra la violencia está en la sociedad civil. Correcto, ¿pero dónde encontrará la sociedad civil los soportes y referentes para empujar? Yo diría que en la Asamblea, sus mandados, de nuevo no.