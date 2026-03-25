Rafael Sandoval Vela | Interés simple vs. interés compuesto

En el artículo anterior hablábamos de tomar mejores decisiones financieras. Hoy, esa decisión empieza por entender algo esencial: cómo crece el dinero en el tiempo.

Para entenderlo imaginemos una bola de nieve en una pendiente. La bola inicial representa el capital. La pendiente es la tasa de interés. Y el recorrido es el tiempo.

Cuando el crecimiento es simple, esa bola avanza, pero prácticamente mantiene su tamaño. El rendimiento se calcula siempre sobre el capital inicial, sin incorporar lo que se va generando en el camino. Es un crecimiento constante, predecible, pero limitado en su capacidad de expansión.

Con el interés compuesto, la lógica cambia. La bola no solo avanza: crece. Cada vuelta incorpora más nieve, y ese nuevo tamaño genera un crecimiento mayor en el siguiente tramo. El capital inicial se suma a los intereses generados, y ambos continúan produciendo nuevos rendimientos. Es un efecto acumulativo que, con el tiempo, marca una diferencia significativa.

En la práctica, alternativas tradicionales como cuentas bancarias o certificados de depósito ofrecen esquemas de interés simple; son válidas para perfiles conservadores, pero su capacidad de crecimiento es acotada. Por otro lado, instrumentos como los fondos de inversión permiten que los rendimientos se reinviertan continuamente. Esto genera el efecto del interés compuesto y permite que el tiempo juegue a favor del inversionista, potenciando el capital de manera progresiva.

La conclusión es clara: el interés compuesto ofrece una mayor capacidad de crecimiento porque está diseñado para acumular. Sin embargo, es fundamental recordar que, a mayor rendimiento esperado, mayor es el riesgo asumido.

La clave está en el equilibrio. No se trata de elegir lo más rentable sin entenderlo, ni lo más seguro sin cuestionarlo. Se trata de comprender cómo funciona cada opción y tomar decisiones acordes a nuestro perfil y objetivos.

Al final del día, la diferencia entre ahorrar e invertir no radica solo en el instrumento elegido, sino en cómo permitimos que el tiempo y el interés trabajen para construir nuestro patrimonio.