Modesto Apolo: Los GDO, cáncer de la sociedad

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Los grupos delincuenciales (GDO) y el cáncer comparten similitudes en cómo afectan a la sociedad y a los individuos, tomando el cuerpo social o físico silenciosamente, en las sombras, revelándose cuando ya han alcanzado un nivel devastador o metástasis.

Los GDO cual virus infiltran a las comunidades. Inicialmente alterando el tejido social, con el aumento de la violencia en ciertas áreas o la aparición de delitos menores. Con el tiempo, al igual que el cáncer, crecen y su presencia se evidencia cuando han establecido una red sólida, controlando territorios y afectando la vida cotidiana de los ciudadanos. Al igual que el cáncer, se multiplican sin control y pueden desestabilizar instituciones, corromper a funcionarios y desintegrar el tejido social.

Por otro lado, las células malignas proliferan e invaden otros tejidos, similar a como los GDO se expanden, influyendo y controlando a su entorno.

La detección temprana del cáncer es crucial para la intervención y el tratamiento, así como el reconocimiento temprano de la actividad delictiva es esencial para la prevención del crimen. Sin embargo, tanto el cáncer, como los GDO suelen ser ignorados hasta que se convierten en problemas de gran magnitud.

Así como el cáncer puede llevar al sufrimiento individual y familiar, los GDO pueden destruir comunidades, aumentando la desconfianza y el miedo.

Tanto la lucha contra el cáncer, como la erradicación del crimen requieren esfuerzos multidimensionales, que incluyen prevención, tratamiento y educación. En el cáncer se necesita concienciación sobre la salud y la importancia de los chequeos regulares; en el crimen se requiere educación sobre la importancia de la cohesión social y el fortalecimiento de las instituciones.

En conclusión, ambos fenómenos requieren de una atención proactiva y una respuesta coordinada para mitigar sus efectos, antes de que se conviertan en crisis incontrolables; caso contrario, el tratamiento debe ser agresivo. En principio puede causar estragos severos, pero necesarios, para evitar el desenlace fatal, en el cual el cáncer o los GDO ganen la batalla.