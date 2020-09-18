“Endoso” y “alianza”

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En el artículo pasado analicé la candidatura de Yaku. Concluí que sus oportunidades no dependen únicamente de él sino de la fortaleza de sus contrincantes. La 35, perdón, ¿cómo se llama ahora? Bueno, Correa. Perdón. Arauz y Rabascall, son su amenaza directa. ¿Qué tanto? La mayoría de analistas sostienen que el movimiento está muerto. La lógica: la ciudadanía está saturada de politiquería; divisiones, revanchas y peleas.

El “regreso” de Correa representa eso. Ante la crisis demandamos soluciones, trabajo, y no políticos que calculen cómo volver y retener el poder. La figura de Rafael quedaría golpeada porque no hay mayor personificación de quien está obsesionado con la revancha personal (y no con el país) que su presencia virtual ante el CNE. Así que la preocupación de cuántos votos endose Correa a su binomio no sería de mayor preocupación, ya que no tendría mayor número de votos en primer lugar.

Puede que esta lectura sea cierta. Pero hay que tomar en consideración que el voto duro, fanático, casi religioso de Rafael, es inamovible y se dirigirá hacia donde indique el líder. Es el voto que hay que analizar en porcentaje, porque puede ser suficiente para una segunda vuelta. En el siguiente sondeo serio tendremos respuesta.

Del otro lado de la llave, ¿cómo va la Unidad? O mejor dicho, ¿cómo va Lasso? Porque aquí la alianza “no va”. No han hecho eventos donde se los vea juntos que refuercen el mensaje central de “CREO y la 6”. Esta sería una de las pocas alianzas donde no existen concesiones.

Al parecer no habría espacio de alguien que no sea del proyecto de Lasso (léase “su gente”) en su futuro gabinete. O ministerios. ¿Por qué? Lo más probable porque no confían en ellos. A partir de su experiencia los verán como oportunistas y poco dignos de fiar. Ahí viene el dilema: si así lo ven, y así lo están comunicando, ¿por qué el electorado confiaría? Sumado a esto: ¿qué incentivos reales tiene la 6 de comunicar la “felicidad” de su unión? Si siguen por este camino corren riesgo de no venderse y de generar desconfianza. La única salida la veo en la Consulta de Nebot. De parte de Lasso, apoyo fuerte e indiscutible, para ganar así lo que está dando.