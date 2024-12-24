Diana Acosta: ¡Feliz Navidad!

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Queridos lectores, en estas fechas de unión familiar, armonía y solidaridad, debemos hacer una pausa y pensar en nuestro país, en nuestras familias, en el futuro de nuestros hijos.

Sin duda el 2024 ha sido un año complejo por culpa de la delincuencia que ha atacado persistentemente a nuestro país en los últimos años. Debemos preguntarnos: ¿qué estamos haciendo mal como sociedad? ¿En qué nos equivocamos como padres, a dónde se fueron los valores?

Hemos sido testigos de la deplorable putrefacción de la Función Judicial y de cómo la corrupción se tomó sin pudor ese Poder del Estado donde deberían estar quienes tienen la obligación de administrar justicia, pero muchos de los juzgadores han sido procesados en casos como Plaga, Purga y Metástasis. ¿Donde quedó esa misión de la Justicia de contribuir a la paz social, a la seguridad jurídica y a la vigencia del Estado constitucional de derechos?

Quizás ya no creemos en la Justicia porque algunos de quienes la dirigen han hecho de ella un negociado al servicio del mejor postor, pisoteando la Constitución y nuestros derechos.

Debemos meditar y estar alerta porque se viene un nuevo concurso para fiscal general, y muchos andan a la caza de ese apetecible puesto que, si es mal manejado, tendrá el poder para perseguir a conveniencia a quienes consideren sus opositores.

Quizás este es un buen día, para pensar en aquellos que están lejos de sus familias y ponernos en sus zapatos y pensar qué pasaría si fueran nuestros hijos, hermanos o familiares cercanos.

Los invito a meditar lo que nos ocurre como sociedad para determinar cuándo este pacífico país se convirtió en tierra asediada por las mafias y la delincuencia organizada.

Los ciudadanos tenemos el deber de contribuir desde la educación del hogar para entregar a la sociedad personas de bien; predicar con el ejemplo desde la cuna es uno de los pilares para lograr el cambio que como sociedad buscamos.

La familia es la base de toda sociedad pues es allí donde se enseñan los valores, con el ejemplo, para entregar personas de bien. ¡Feliz Navidad!