Yanis Varoufakis | Occidente no muere, pero se esfuerza para que así sea

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Un grupo variopinto de expertos centristas de Europa, del Sur Global y, tras la victoria electoral de Trump, cree que Occidente está en declive. Nunca se ha concentrado tanto poder en manos de tan pocas personas en Occidente, pero ¿eso significa que el poder occidental está condenado? En Europa hay buenas razones para abrazar el discurso del declive. El Imperio Romano trasladó su capital a Constantinopla para extender su hegemonía un milenio más, abandonando Roma a merced de los bárbaros. Así, el centro de gravedad de Occidente se trasladó a EE.UU., abandonando a Gran Bretaña y Europa; el estancamiento las está volviendo inertes, atrasadas y cada vez más irrelevantes. Pero hay una razón más profunda para el sentimiento sombrío de los expertos: la tendencia a confundir el declive del compromiso de Occidente con su propio sistema de valores (derechos humanos universales, diversidad y apertura) con el declive de Occidente. Occidente está ganando poder al desprenderse de un sistema de valores que sostuvo su ascendencia durante el siglo XX pero que en este siglo, ya no sirve a ese objetivo. La democracia nunca fue un requisito previo para el surgimiento del capitalismo, y lo que ahora consideramos el sistema de valores de Occidente tampoco lo es. El poder de Occidente no se construyó sobre principios humanistas, sino sobre explotación brutal en casa, comercio de esclavos, de opio y varios genocidios en América, África y Australia. Durante su ascenso, el poder occidental se desbocó en el extranjero. Mientras, era desafiado en casa por sus clases bajas miserables, que se sublevaron en respuesta a crisis económicas causadas por la incapacidad de la mayoría para consumir suficiente cantidad de bienes que se producían en las fábricas de unos pocos. Esto desembocó en guerras a escala industrial entre potencias occidentales que se disputaban mercados y culminaron en dos guerras mundiales. Las élites occidentales tuvieron que hacer concesiones. En lo nacional, aceptaron la educación, sistemas de salud y pensiones públicos. En lo internacional, la descolonización, declaraciones universales de derechos humanos y tribunales penales internacionales. El sistema monetario mundial de planificación centralizada diseñado por EE.UU. (Bretton Woods) le permitió reciclar sus excedentes hacia Europa y Japón, dolarizando a sus aliados para sostener sus propias exportaciones netas. Pero en 1971 EE.UU. se había vuelto deficitario y su clase dirigente tuvo una epifanía: ¿para qué fabricar cosas en casa si se podía confiar en que capitalistas extranjeros enviaran sus productos y dólares a EE.UU.? Exportaron líneas de producción enteras, desencadenando la desindustrialización de sus zonas manufactureras centrales. La desregulación generalizada necesitaba una economía y filosofía política que la respaldaran. La demanda creó su propia oferta y nació el neoliberalismo. La combinación del socialismo para financistas, el colapso de perspectivas para el 50% más pobre y la entrega de nuestras mentes al capital en la nube de las Grandes Tecnológicas dio lugar a un Nuevo Occidente Valiente, cuyas élites prepotentes tienen poca utilidad para el sistema de valores del siglo pasado. Con Europa impotente por su incapacidad para federar el poder político tras haber federado su dinero, y el mundo en desarrollo más endeudado que nunca, solo China se interpone en el camino. Esta solo quiere vender su mercancía sin trabas. Pero Occidente está convencido de que representa una amenaza letal y se esfuerza en empujarla a desafiar el poder occidental, ¿convirtiendo los BRICS en un sistema similar al de Bretton-Woods basado en el renminbi?