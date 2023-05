No debería sorprender que en este país todo nos importe muy poco. Que no se cumplan las leyes, que los delitos queden impunes y, cómo no, que los derechos sean atropellados, más aún si son los de las mujeres, tratadas como ciudadanos de segunda clase. Es la realidad, aunque usted mismo esté haciendo una mueca mientras me lee.

¿Le sorprende acaso que un asambleísta como Luis Almeida haya dicho en una entrevista en Radio Pichincha que a su compañero Peter Calo le tendieron una trampa y que lo acusan de violación, cuando “no fue una violación tan terrible”?

¿Qué significa una violación “no tan terrible? ¿Cuántas escalas de violación existen? ¿Qué quiso decir Luis Almeida al calificar un acto tan violento como “no tan terrible”? ¿Tiene un manual de violaciones terribles? ¿Tendrá madre o hijas? ¿Aunque sea una amiga que le haya hecho notar tamaño desatino? Es evidente que en su partido, además de un comunicado tibio que ni siquiera se refería a él, nadie protestó.

¿Hasta cuándo tendremos que soportar este tipo de ‘representantes’ que no representan ni al 0,1 % de la población? ¿Por qué tenemos que aguantar esta violencia?

Es clarísimo que cuando los intereses políticos están por encima de todo no hay escrúpulos y se revelan muchas cosas. Me pregunto si el señor Almeida reaccionaría igual si el asambleísta capturado en flagrancia hubiera sido de un partido que represente su oposición. ¿Qué creen ustedes que habría sucedido? Exactamente. Asqueroso e indignante.

Ha pasado una semana y ya nos olvidamos de este caso. Peter Calo está libre, y la vida de una joven embarazada de 19 años no parece importarle al país.

Ser mujer siempre ha sido difícil, pero hoy duele más serlo en Ecuador.

El silencio colectivo es revictimizante. Que no nos engañen con disculpas tibias y tuits “solidarizándose” con las víctimas. Que no nos quieran llenar de más confeti la cabeza diciendo que “se sacó de contexto o se tergiversó la información”.

La realidad es que la vida de todos, y eso incluye a las mujeres, en la práctica vale menos que un voto para un juicio político.