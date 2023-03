A propósito del 8 de Marzo, este es mi regalo para usted. Tome nota y reflexione sobre qué puede sentir alguien a quien le preguntan cosas como estas:

¿Por qué te has engordado? ¿Por qué estás tan flaca? ¿Por qué no haces ejercicios? ¿Por qué haces tanto ejercicio? ¿Por qué haces esa dieta? No hagas dieta…

¿Por qué te gustan los jóvenes? ¿Por qué te gustan los mayores? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué no te tapas más? ¿No te da vergüenza vestirte así? ¿Por qué usas tacones? ¿Por qué nunca te pones tacones? ¿Por qué solo usas pantalones? ¿Por qué siempre usas faldas? ¿Por qué no tienes hijos? ¿Por qué tienes tantos hijos? ¿Por qué te divorciaste? ¿Por qué sigues casada? ¿Por qué no te casas? ¿Por qué te has tatuado?

¿Por qué te gusta estar soltera? ¿Eres bisexual? ¿Te gustan las mujeres? ¿Por qué no crees en Dios? ¿Por qué te vistes tan sexy? No enseñes mucho, no muestres las piernas, se te ve todo, tápate más. ¿Por qué te maquillas tanto? ¿Por qué no te maquillas? ¿Por qué tienes el pelo tan largo? ¿Por qué te lo cortaste tanto? ¿Por qué tienes tantos aretes? ¿Por qué no tienes aretes?

¿Por qué eres tan intensa? ¿Estás con la regla? Es que las mujeres son muy hormonales. ¿Por qué trabajas tanto? ¿Por qué llegas tan tarde? Tienes que cuidar tu hogar. ¿Eres buena mamá? ¿Diste de lactar? ¿Hasta cuándo le vas a dar teta a tu hijo? ¿Por qué no diste de lactar? Primero los hijos, después, todo lo demás.

¿Eres feminazi? ¿Por qué eres feminista? Eres amargada, no aceptas que te celebren en tu día.

Saque de su sistema todo lo que suene a: “tú tienes la culpa, si ya sabes dónde vives, ¿para qué sales así? Algo habrás hecho para que se ponga así. Mejor quédate callada, no opines, no alces la voz, no reclames, no seas tan efusiva”.

Solo se trata de tener más empatía. Porque probablemente la persona que recibe estas preguntas y comentarios quiere mandarlo al demonio, aunque no se lo diga. El respeto es mejor que cualquier celebración.