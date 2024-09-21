Carlos Andrés Vera: ¿Por qué esto no es un escándalo?

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Debe ser muy difícil lidiar con la idea de que tu vida depende de una máquina. Debe ser un sacrificio muy duro tener que acudir dos o tres veces por semana a conectarte a esa máquina durante tres o cuatro horas. Debe ser frustrante saber que el uso de esa máquina cuesta entre $ 300 y $ 500 por sesión, es decir, entre $3.600 y $6.000 al mes. Debe ser un alivio saber que ese costo no tienes que asumirlo tú, sino el Estado. Ocurre así en cualquier país donde el sistema funciona: el Estado cubre el costo de la máquina para que no tengas que vivir en humillación y angustia.

Debe ser aterrador saber que en unos días ya no podrás usar más esa máquina.

En este momento, unos 18.000 pacientes renales podrían morir debido a la falta de pagos del Ministerio de Salud Pública a las clínicas de diálisis. La deuda asciende a casi 160 millones de dólares y hay facturas pendientes desde mediados de 2023. Increíble. En las últimas semanas, el MSP se comprometió a pagar $ 13 millones mensuales hasta diciembre, pero ese compromiso no se ha cumplido. En ese contexto, las clínicas de diálisis exigen al menos el pago de $ 34 millones, o la situación será insostenible. Acaban de anunciar una fecha: 25 de septiembre, o tendrán que dejar de atender pacientes.

Se puede entender que estemos inmersos en la vorágine política que provocan las elecciones cercanas, los apagones, la violencia y todas las crisis que enfrentamos a diario. Pero, ¿por qué esto no está en la boca de la sociedad en la escala que amerita? ¿Pueden dormir tranquilos el presidente y los ministros de Salud o Gobierno mientras son perfectamente conscientes de esta crisis? Según la Asociación de Centros de Diálisis, más de 400 pacientes han fallecido en las últimas semanas por la falta de tratamiento. Sí, ya están muriendo porque ya no pueden usar las máquinas. Miles de pacientes están contra las cuerdas, impotentes, en humillación y angustia. Si el Estado no tiene recursos, estos deben gestionarse de forma alternativa, según la emergencia demanda. Caminos, seguro existen. Lo que parece no existir es voluntad.

¿Cuántos más deben morir? ¿Por qué esto no es un escándalo?