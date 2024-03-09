Carlos Andrés Vera: Comparta su agenda, Sr. Kronfle.
Cobarde porque presidir la Asamblea en un contexto como al actual demanda arrestos
Señor presidente de la Asamblea, empiezo aclarando que no tengo nada personal contra usted. Me han dicho que es una persona honesta y de principios democráticos. Más allá de mi pública antipatía por el partido al que usted representa, no tengo por qué poner en duda su honestidad. Aclarado aquello, quiero pedirle que por respeto a sus electores y a sus mandantes nos comparta su agenda pública de los próximos meses. Esto, como para saber cuándo más piensa usted dejar encargada la presidencia de la Asamblea al correísmo.
Entiendo que no debe ser fácil presidir la Asamblea e intentar mantener una relación armoniosa con todas las bancadas. Entiendo que los acuerdos que su partido ha hecho con ADN y RC tendrán partes inconfesables (por algo nunca han puesto por escrito las condiciones de ese acuerdo). Y entiendo también que las agendas partidistas estén por encima de sus gustos o posturas personales. Lo que no entiendo y me parece una falta de respeto, es que usted pretenda vernos a todos la cara de idiotas. Después de que esas impresentables reformas al COIP no lograran acuerdos en la Asamblea, usted se fue de viaje. Vi por ahí una foto suya firmando algún libro de visitas en no sé dónde. ¿Ese tipo de cosas eran más importantes que presidir la Legislatura en un contexto donde expresamente el correísmo quiere sacar a la fiscal y controlar la justicia? ¿Justo ahora tenía usted que hacerse a un lado para -seguramente- mantener vivo un acuerdo con una mafia política? No nos vea la cara, señor Kronfle.
Considero la suya una posición cobarde y antidemocrática. Cobarde porque presidir la Asamblea en un contexto como al actual demanda arrestos. Usted se hizo a un lado. Antidemocrática porque la nueva asamblea fue electa para contribuir a resolver los problemas del Ecuador (principalmente seguridad y empleo), no para ser facilitador en la agenda de impunidad de un delincuente prófugo. Por todo esto, amablemente le pido que nos cuente qué otras invitaciones o eventos tiene en las próximas semanas. Así podremos calcular cuándo más o menos el correísmo presidirá la Asamblea para continuar con su plan de destituir a la fiscal y controlar la justicia. Por favor, comparta su agenda, Sr. Kronfle.