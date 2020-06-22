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Una avioneta es robada desde sus hangares a vista y paciencia de sus guardianes, y nadie sabe nada. Esa aeronave se cae en suelo peruano, nadie sabe por qué ni cómo es que pudo llegar hasta el vecino país , pero es como que nada ha pasado.

Una de las ocupantes de esa avioneta, que sobrevive al accidente, declaró que no sabía qué hacía en esa nave aérea ni a dónde viajaba. Pero nada ha pasado.

Las autoridades encargadas del control de las avionetas que vuelan sobre el territorio nacional no pueden explicar por qué esa nave voló primero a Puná y luego a Perú. Todo esto sucede, pero es que como que nada hubiere pasado.

Ahora nos explicamos por qué razón los traficantes de drogas vuelan libremente transportando su “mercadería”, no obstante que hay radares que se supone son para interceptarlos, cuando en realidad, de verdad para nada sirven. Pero es como que nada pasara en nuestro país.

Por esto se puede afirmar que el Ecuador es un país de nadie. Una narcodemocracia, un Estado fallido.

Aquí hay funcionarios públicos que han perdido la dignidad, que es lo que menos debe perder un ser humano, porque al llegar al ejercicio de sus funciones para las que fueron elegidos, en lo primero que piensan es en robar los dineros del pueblo para enriquecerse a su costa, porque saben que nada les va a pasar.

No es concebible que haya prefectos provinciales que sindicados por delitos de peculado, de tráfico de influencias, acepten andar con grilletes. Cuando lo procedente debió haber sido que se retiren de sus funciones antes de que los destituyan. O que haya prefectos provinciales que al ser cogidos con las manos en la masa declaren que deben ser investigados su esposa y sus hijastros. Esto no tiene nombre y evidencia que Ecuador es un Estado que camina al despeñadero, del que tienen que salvarlo los ciudadanos honestos, eligiendo bien a honrados y no a ladrones confesos que actúan como actúan porque aquí todo pasa y nada pasa…