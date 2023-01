Voto consciente

Hay una tendencia a votar de manera inconsciente. Votan por el caudillo y no por un plan de gobierno, votan por el color de la bandera que los identifica, votan por la sonrisa en una fotografía, votan por simpatías o antipatías. Aquello no debe continuar, nos causa daño; el voto debe ser meditado y responsable. Nosotros somos los culpables de los gobernantes que tenemos, porque nos dejamos influir por el ‘marketing’, no razonamos nuestro voto; preferimos al malo conocido que, al bueno por conocer. Así caminamos hacia la debacle política. Mi voto no debe ser desperdiciado, mi voto me da la autoridad para elegir, mi voto es mi privilegio y mi derecho. Votemos con el entendimiento por nuestro bien, así no lamentaremos nuestra selección, porque escogeremos a quien tiene la capacidad, y nuestro futuro será alentador. El programa de gobierno te dice lo que pueden o no pueden hacer, también debemos tomar en cuenta, la calidad moral del candidato. No te dejes guiar por las apariencias, medita, sigue meditando, vuelve a meditar. Nuestro voto será el dirimente, elige bien. ¿Por qué debemos ser responsables con nuestro voto?, ¿Cuándo votamos mal y escogemos malos gobernantes? ¿Cuál es el perfil de un buen candidato?

“Somos los responsables de los gobernantes que elegimos, por eso… que tu voto sea consciente, escoge al más idóneo”.

Agustín Romero