Viviendo en Absurdistán

Cuando los corruptos son elegidos como autoridades te pones a reflexionar: ¿qué pasó aquí? No hay explicación para el absurdo sucedido. Quizá lo que voy a decir no es digerible: los corruptos escogen a los corruptos, es la solidaridad inconsciente, es la manada dando apoyo a sus pares. Han perdido la capacidad de pensar, están siendo manipulados por el ‘neuromarketing’, están creando necesidades que no tenemos, están corrompiendo al sistema para obtener algún provecho personal. Así vamos caminando hacia la debacle, y luego se quejan de que estamos mal. Es la dictadura del voto lo que miramos. La mayoría no está de acuerdo con los elegidos, sin embargo el porcentaje los da como ganadores. La minoría está gobernando indirectamente, por eso la sociedad está enlodada. Los absurdos seguirán ocurriendo mientras haya alguien que no razona su voto. Proverbios 12:15 El camino del necio es derecho en su opinión; mas el que obedece al consejo es sabio. Reina-Valera. 1960. ¿Por qué los corruptos son elegidos? ¿Por qué votan sin razonar su voto? ¿Cuándo el sistema político, social, y económico ha sido corrompido? “Hay un absurdo más absurdo que lo absurdo, los injustos haciendo leyes para los justos”.

Agustín Romero