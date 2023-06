En 2013 organizaciones sociales, indígenas, ambientalistas y miles de jóvenes emprendieron una lucha por la vida y la democracia, por la naturaleza y la biodiversidad, contra el poder de aquel entonces. Activaron el mecanismo de participación ciudadana con una consulta popular y en abril de 2014 entregaron al CNE más de 700 mil firmas en respaldo a la conservación del Yasuní mediante la pregunta: ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? En 2019 el Cpccs declaró que el CNE violó los derechos de participación de quienes firmamos los formularios en respaldo de la consulta por iniciativa popular. Diez años después estamos convocados el 20 de agosto a una consulta popular para definir el futuro del Yasuní, la zona de mayor diversidad biológica del mundo, declarado Parque Nacional, Reserva de la Biósfera por la Unesco y zona intangible Tagaeri Taromenane. Existen 271 especies de anfibios y reptiles, más de 600 de aves, más de 150 de mamíferos, más de 250 de peces y 2.000 de árboles y arbustos. En Ecuador, principalmente en la Amazonía, se han dado alrededor de 900 derrames de petróleo entre 2015 y 2021, y la explotación del ITT no es rentable, el propio ministro de Energía Santos Alvite dijo: “Encontraron brea, un crudo pesadísimo, una verdadera melcocha que no puede moverse al oleoducto”. Lo que sale del ITT en recursos económicos representa menos del 0,5 % del PGE, menos de $ 148 millones anuales. Si el Gobierno elimina subsidios al 10 % más rico del país, tendríamos más de $ 598 millones anuales. En abril de 2023 Petroecuador admitió ante la CC que no tenía la tecnología para explotar el crudo pesado del bloque 43. El cambio climático ha generado varios desastres naturales, por ello es importante organizarnos y decir SÍ a la vida, SÍ al Yasuní.

David Rosero