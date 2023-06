El SRI y su acoso al ciudadano

En este país el SRI se ha convertido en un lagarto. Ni en los tiempos de la década perdida se vivió el tormento y persecución del SRI hacia los ciudadanos que sí trabajamos y pagamos impuestos. Muchos empresarios honestos que invierten de su bolsillo y además les toca endeudarse para poder emprender con el fin de generar empleo y riqueza para el país tienen que aguantar las múltiples torturas y cartas de ‘amor’ del SRI si es que se les llega a deber un solo centavo. ¿Y si los empresarios tuvieron un año difícil (debido a pandemias, El Niño, etc.) y no generaron lo suficiente? El SRI no tiene sentimientos y no perdona, ganes o pierdas en tu negocio. Si queremos que haya fuentes de trabajo no podemos terminar con los que lo generan. ¿A quién le reclamamos este acoso del SRI?... Antes de atormentar con sus cartas a la ciudadanía deberían pensar en cómo ayudar a mantener a flote a negocios y personas naturales contribuyentes. ¿O nos quieren aniquilar? ¡Todo tiene un límite!

José Miguel Aguilar