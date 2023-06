La tendencia natural es que se unan en grupos que son similares. Se juntan animales de una misma especie, personas con mismas preferencias o características. Esto explica la homogeneidad de los grupos: similares respuestas a eventos, objetivos, comportamientos, etc. Lo positivo de esa reunión es el intercambio de conocimientos, experiencias y descubrimientos. Lo negativo y grave es cuando lo que los une es fanatismo, dogmatismo, sumisión u obediencia ciega: esto genera inmovilidad mental, incapacidad de razonar, falta de deseo de superación individual, conformismo y dependencia intelectual enfermiza. Lo hemos visto en Ecuador, en una mayoría encargada de generar leyes, donde el mérito es quién se destaca por el mayor servilismo o la mayor sumisión: Conaie, UNES, por mencionar a los más representativos, pero parece que estas características son contagiosas; también las vemos en el Partido Social Cristiano, que hoy más parece el Partido Social Correísta (PSC). Quienes por su condición de obedientes definen esto como orgánicos, no están en capacidad de crear leyes ni gobernar nada, peor cuando los líderes practican hoy lo que criticaban ayer: Correa empezó discrepando con los asambleístas deportistas o de farándula y terminó poniéndolos del mismo tipo pero de inferior nivel, contradiciendo a San Martín, que dijo: “un hombre que carece de normas morales y que hoy hace lo que ayer criticaba, no puede nunca representar realmente a sus conciudadanos”. O Nebot, que criticó a Correa y luego se unió a él.

José M. Jalil Haas