Tengo el honor de saludarles muy atentamente y solicitarles publicar mi réplica al artículo del Sr. Óscar Biscet “En un año de guerra imperialista”, publicado en Expreso el 14 de marzo de 2023.

El autor critica el plan propuesto por Pekín para resolver el conflicto en Ucrania, calificándolo de simplón. A diferencia del llamado “plan de paz” de V. Zelenski, que implica la rendición de Rusia, lo que nunca sucederá, la propuesta china es un plan de un mediador serio, interesado en una resolución pacífica del conflicto. El autor lamenta el hecho de que el plan chino no prevé la devolución de territorios a Ucrania. Recordemos, que todas las nuevas regiones de Rusia quedaron bajo su jurisdicción como resultado de la libre autodeterminación de la población que reside en estas tierras rusas históricas.

Al mismo tiempo, el Sr. Biscet se refiere a una cita del Secretario General de la OTAN, Sr. Y. Stoltenberg de que “China no es creíble, ya que no condena la invasión ilegal de Rusia”. Nos gustaría recordar, que es precisamente el bloque agresivo de la OTAN que no inspira confianza y que enciende el conflicto en Ucrania al suministrar allí armas. No vale la pena olvidar la facilidad con la que “los defensores de la democracia liberal” a imagen de la OTAN pasan de la paz al uso brutal de fuerza militar sin importarles las víctimas y destrucciones. Yugoslavia, Irak, Yemen, Afganistán, Siria, Libia todavía sienten las consecuencias del bombardeo de OTAN. Además, este bloque se ha propuesto expandir su influencia en la región Asia-Pacífico, que es extremadamente peligroso desde el punto de vista del equilibrio de seguridad en esta zona pacífica.

Luego, el autor cita al secretario del Estado de los EE. UU. A. Blinken, diciendo que los suministros de armas de China a Rusia tendrían implicaciones para Pekín. La Federación de Rusia cuenta con fuerzas y medios suficientes para llevar a cabo la operación especial sin recurrir a la ayuda de terceros países. Sin embargo, la República Popular de China es un Estado soberano e independiente. ¿Por qué Occidente tiene derecho a suministrar armas al régimen de Kiev mientras que el derecho de China a suministrar armas a su socio estratégico no solo es cuestionado, sino que también está acompañado de amenazas?

El imperialismo de que habla el autor no radica en la política exterior independiente de Rusia y China, sino en las declaraciones arrogantes de los representantes de Estados Unidos y la OTAN, que se consideran con derecho a dictar sus reglas a todo el mundo, sustituyéndolas por el derecho internacional.

Vladimir Sprinchan

Embajador de Rusia