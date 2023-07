No quiero matar a Zelenski

“A mí sólo me quiere matar Rusia; a Putin, todo el mundo”, afirmó el presidente ucraniano. Ni la mayoría de rusos quieren matarlo, ni una parte no desdeñable del Sur quiere matar a Putin. Pero sí culpar a Zelenski de ausentarse, romper las conversaciones de paz al mes de empezar la guerra, por aceptar el abrazo de Biden, quien para tener más apoyo interno y combatir a Rusia con sangre y destrozo ucranianos, ha dañado también la economía y paz mundial. El Zelenski buen cómico, desempeñó luego fatal su papel de presidente al no preparase para defender su país de la inminente invasión rusa, y es cada día más culpable de los inmensos daños por no esforzarse más en pactar un alto el fuego y una, en lo posible, sensata paz.

José Llano Díaz