La verdadera oligarquía

Los oligarcas no confrontan problemas para ganar el apoyo de cualquiera que tenga la osadía de oponerse a sus designios. Gobiernan venciendo a sus adversarios con intimidación y ostracismo. Los demócratas tienen que convencer a sus adversarios con argumentos más sólidos que los del contrario. Los oligarcas vencen mientras que los demócratas convencen. Y no me refiero a los militantes del Partido Demócrata sino a los que practican la democracia como procedimiento de gobierno. Irónicamente, los oligarcas en el Capitolio de Washington son miembros del Partido Demócrata y los demócratas, miembros del Partido Republicano. En la oligarquía siempre predomina la voluntad del más poderoso.

Alfredo Cepero