Nueva administración municipal

A menos de un mes para que la nueva administración que regirá por cuatro años a Guayaquil entre en funciones, tenemos muchas expectativas; esperamos que los problemas que nos aquejan se solucionen. Anhelamos que el nuevo alcalde tenga listo un plan de acción con obras mediatas e inmediatas. Ha tenido más de dos meses para que su equipo de trabajo investigue las necesidades del cantón y de su población, para que el día de su posesión presentes un plan de acción real, una verdadera planificación que busque el desarrollo sostenido hacia un futuro promisorio. La transición no ha sido efectiva porque ha faltado voluntad política de la administración actual, pero esto no debe ser obstáculo para que los personeros que vienen tengan una visión de lo que deben hacer para el beneficio colectivo. Esperamos que no se culpe de todo a la administración saliente y a pretexto de esto no se comience a trabajar desde el primer día. El alcalde electo manifestó que para que las acciones fluyan y la administración de la ciudad sea efectiva, Guayaquil necesita ser dividida en parroquias y distritos. La descentralización es una necesidad urgente, pero cuidado con querer convertirla en entes burocratizados para dar trabajo a quienes han estado junto a usted en campaña. Estas nuevas oficinas administrativas deben estar a cargo de los concejales, cada uno en el distrito por el cual fueron elegidos. No se necesita personas ajenas al Concejo, ellos ganan su sueldo y deben devengar con trabajo, no solo asistiendo a sesiones y levantando la mano a favor de las decisiones del alcalde. Deben trabajar directamente con la gente y servir de enlace entre la comunidad y el GAD. El alcalde debe tener una voluntad política extraordinaria para no buscar mayorías selectivas, con una administración honrada y eficaz. Basta con recorrer la ciudad por todos sus costados para saber lo que requiere urgentemente: bacheo de calles y la terminación de las obras inconclusas, como el paso elevado de la Juan Tanca Marengo. Le deseamos éxitos Sr. Aquiles Álvarez y le pedimos que no actúe políticamente sino como un guayaquileño y administrador responsable que quiere a su ciudad, que no se debe a nadie sino a quienes lo eligieron y a todo el cantón, que espera de usted un cambio de gestión con visión de futuro.

Rodrigo Herrera Cañar