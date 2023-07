...en 8, 9 y… por nocaut de 16 años de abolición del Estado de derecho y sus instituciones con delincuencia en las calles y en el poder. C. Vera dice: “Es la última oportunidad”. ¿Cómo?, si todo está viciado y amarrado, y todos son ociosos, mienten y roban bien. El PSC no vio irregularidades en febrero. Y la bella Guayaquil es macabra Guayakill. Yunda y Pabón: claves en el golpe de Estado. En 2021, al balotaje, Arauz inscrito ilegalmente y con denuncias de la Fiscalía de Colombia. ¿Impidieron que pase Yaku, y Lasso? ¿Y el timo de las juntas intermedias? M. Pallares: El TCE si no destituye al titular del Cpccs por hacer campaña con un partido político sentará un nefasto precedente. Y la dictocracia y partidocracia ponen a un cuestionado titular del CJ. ¿J. Topic y Telconet con contrato en el CNE, impedimento art. 113? Hay presidenciales tapiñados y asambleístas cesados para ser elegidos, ¿cómo, si 95 % de ecuatorianos los rechaza? Que los militares dejen de ser custodios del fraude, con veeduría en la apertura, durante y en el cierre. En las mesas se pueden forjar papeletas de fallecidos, ausentes, en blanco, cambiar cifras, etc. A elegir y ser elegidos con transparencia, ¡o no son elecciones ni democracia! Las FF. AA. se deben al Ecuador, no a una persona o partidos que abusan del poder. Tanto FF. AA. como Policía son instituciones de protección de derechos, libertades y garantías ciudadanas. El abuso de poder destituyó al general L. Castro por denunciar la pérdida de custodia de material electoral en 2017. ¿18 M serán sometidos para siempre por el hambreador, corrupto y criminal SSXXI?

Juan Carlos Cobo Rueda