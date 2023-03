Mi Ecuador de tantos robos

En todos los gobiernos nos han robado: los de derecha, los de izquierda. Solo falta que los indígenas suban al poder y se cumpla que: “si van a robar, roben bien”. Todo está podrido. Ecuador necesita un reseteo de los valores. Roba el presidente que no cumple sus promesas de campaña. Roban los asambleístas que solo trabajan para sus intereses oscuros y los ministros cuando venden cargos públicos. Roban los gerentes de empresas públicas que reciben coimas o extorsionan a las empresas y los empresarios que pagan coimas y hacen mal las obras. Roban los alcaldes, los prefectos; todos sabemos que roban a través de los contratos públicos. Roban los jueces que venden sentencias; los policías que son panas de los delincuentes; los periodistas que disfrazan la verdad o la ocultan; los negocios cuando cobran más de la cuenta; los hospitales donde no hay atención ni medicinas. Roban en el IESS y nadie toca a los ladrones. Roban en la prisión donde el Estado no tiene el control. Roban en escuelas y colegios, donde los padres pagan por arreglo de bancas, pintar paredes y otras cosas más. Y lo peor, a los pobres que salen a las calles a vender algo, los metropolitanos les roban lo poco que tienen. Estamos jodidos en Ecuador. A los pocos que caen presos, un juez los libera. El país se hunde y los buitres políticos quieren sacar provecho. ¡Ya basta, despierta Ecuador!

Julio C. Navas Pazmiño