Lo que está por hacerse

De manera forzada, el presidente Lasso decretó la disolución del poder Legislativo por impedirle gobernar. De su seno salieron los improperios más grotescos y la ignorancia más visible. Se ha reforzado la teoría de que este poder era manipulado y tal vez financiado por Correa y sus cortesanos. Las redes sociales abundan en comentarios. La corrupción y la incapacidad dieron muestras de su presencia abyecta en este poder. El desgaste de los partidos políticos, sobre todo de los manejados, que sirvieron de rebaño, es evidente. El papel de la Corte Constitucional (CC) da lugar a comentar curiosas circunstancias. : una de sus jueces decidió archivar la petición de autorización de juicio político; luego el presidente toma la posta y resuelve, con ayuda de los votos necesarios, dar el visto bueno, sin leer los documentos y basándose en suposiciones, no presunciones, como manda la doctrina penal. La anterior presidenta de la Corte Nacional conocía que la sentencia condenatoria a Correa estaba firme y no movió un dedo para iniciar la extradición. Quedó en manos del nuevo presidente, quien tampoco movió un músculo por más de un año. Se causó la bulla y su explicación quedó como anécdota. Nada ha pasado. Entre tanto, los sicarios del periodismo se regodean en los resultados que por ahora resultan favorables a Correa. Lasso tiene un desafío más grande por el tiempo que le queda de gobierno: reformar el sistema económico y legal del país. Tiene los poderes necesarios para hacerlo, para reordenar las cosas en seis meses, el mismo tiempo que necesitó Yerovi Indaburu para gobernar. Si Lasso no emprende estas reformas estructurales queda el resquicio para que Correa y Cía. vengan a concluir el proceso de saqueo de los delincuentes socialistas del siglo XXI.

Francisco Bayancela G.