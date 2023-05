Guayaquil exige soluciones urgentes

Preferible tarde que nunca. Las autoridades acaban de prestar atención a un álgido problema que existe en el país: la acumulación de basura bajo los tantos pasos a desnivel. No solo hay gran cantidad de inmundicia sino que sirven de vivienda para seres, unos inmersos en la pobreza y otros con su distorsionada mente desequilibrada, que no tienen más remedio que vivir en forma infrahumana. Hace algunos días sufrimos el gran percance de basura quemada -se supone que por los chamberos-, la horrible interrupción del tránsito, pérdida de salud, tiempo, tranquilidad y dinero, pues un importante paso a desnivel quedó inutilizado. De manera urgente se deben tomar medidas correctivas. Como corolario y por lo humanos que somos, me pregunto: ¿qué pasará con estos desaprensivos seres humanos? No podemos dejarlos a su suerte. Existen edificios como el de Tulcán y Luque, y muchísimos otros que fueron expropiados por el Gobierno, que no sirven para nada; la autoridad competente debería adecuarlos y crear viviendas para estas personas. Por supuesto, no dejarlos a su libre albedrío sino poniendo control y reglas, aunque sea a la fuerza. La mendicidad no les da derecho a ensuciar ni dañar la ciudad. Frenemos esta forma de vida y controlemos a los chamberos. La mayor parte son ladrones. Autoridades, a usar el mejor criterio e inteligencia para bien de nuestra patria.

Martha Jurado R.