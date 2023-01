Funcionarios de alto rango dicen que son engorrosos los trámites

La economía naranja es el tratar de potenciar la cultura en aquellos países en los que no se está potenciando. Dadas las necesidades de fomentar la cultura que presentaban muchas economías emergentes, agentes del BID acuñaron el término para tratar de desarrollar dicho déficit. Lo que se persigue es profesionalizar un sector que históricamente nunca ha estado profesionalizado, máxime teniendo en cuenta la necesidad de fomentar dicho sector. Este sistema simple, como el sistema Toyota para la producción, es lo que la administración pública (gobierno central, municipios, ministerios etc.) necesitan emplear, despojándose del tortuguismo que los empleados sin mérito cobran del erario nacional. Es aberrante escuchar a ministros, directores que tal o cual obra o compra, que está planificado pero que su trámite demora, sin poder hacer algo para solucionar esas trabas. Debemos pensar en cambiar los sistemas o las personas que no quieran sumarse a la repuesta de inmediatez y eficacia. Se han introducido en la administración pública las famosas mesas de trabajo, protocolos, niveles de ejecución, informes (económicos, jurídicos, técnicos, administrativos, talento humano); un sinfín de papeleos que hacen demorar todos los servicios públicos, sin olvidar que existen instituciones u organismos que tienen que desaparecer por su ninguna utilidad.

Franklin Lituma Manzo